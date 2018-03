David di Donatello 2018:

un trionfo per Napoli e le donne

di Giovanna D'Arbitrio

La recente edizione del David di Donatello 2018 è tornata con successo su Rai Uno, condotta da Carlo Conti, segnando il trionfo delle donne e del cinema partenopeo. Napoli è stata in effetti la vera protagonista della serata con i premi assegnati adper le tematiche trattate dai film e i protagonisti che hanno collaborato., musical ambientato a Napoli e diretto danon solo è stato premiato come miglior film, ma ha anche ottenuto 5 David su 15 nomination assegnate: miglior attrice non protagonista amigliori musicistied, miglior canzone Bang, scritta daed interpretata da, migliori costumisti. Ricciardi ha dedicato il premio a Napoli affermando che per i napoletani l'arte è una forma di riscatto in una città particolare che ha ispirato e ispira artisti di tutto il mondo.Due premi anche perdiche ha trionfato nella sezione miglior fotografia cone miglior scenografia cone I, inoltre, avellinese di nascita e napoletano d'adozione, ha vinto il premio come miglior attore protagonista per Ladi. Due David per il cartoonambientato a Napoli, premiato per la miglior produzione ae per i migliori effetti digitali a cura diUna serata anche dedicata alle donne quella del David di quest’anno, con le attrici in abiti neri come era già avvenuto per la cerimonia degli Oscar 2018, sull’onda emotiva dello scandalo Weinstein. Le numerose ospiti e vincitrici indossavano anche la spilletta di Dissenso Comune, l'omonimo movimento nato con un manifesto firmato da 124 persone richiedenti parità di diritti sul lavoro e nella vita per le donne.Fra gli ospiti internazionaliche ha ricevuto un premio speciale alla carriera e che ha elogiato i grandi registi italiani, in particolare F.Fellini. Presente ancheche ha partecipato poi con(significativo il suo monologo),ed altre attrici alla citazione di frasi inquietanti e stereotipate spesso rivolte alle donne nella vita quotidiana oppure in caso di molestie o violenze (come “te la sei cercata“, “come eri vestita”, “sei una donna con le palle ecc.).Molte le donne premiate: miglior attrice protagonista aper “”, migliore attrice non protagonista aper “”, aper “”, adper “” e aper “”.Ricordiamo ancora tra gli altri premi assegnati il David per miglior attore non protagonista aper “”, per la regia ain “”, quattro David perdiper la miglior sceneggiatura originale, miglior suono, migliori truccatore e acconciatore ai fratelli, per la migliore sceneggiatura non originale aper “", miglior documentario adper “”, miglior cortometraggio adi, miglior film straniero adi, miglior film dell’Unione EuropeaEcco il significativo monologo di Paola Cortellesi: