ll Cuore Napoli basket cade a Rieti

ed ora la retrocessione è matematica

di Mario Triggiani

Niente da fare per il Cuore Napoli Basket, che nel pomeriggio di ieri ha visto svanire ogni residua speranza di evitare la retrocessione diretta sul campo.La formazione partenopea è stata infatti sconfitta al PalaSojournier di Rieti con il punteggio di 86-64 ed ora i dodici punti di ritardo dalla Virtus Roma sono irrecuperabili date le sole cinque gare residue da disputare.Napoli ha giocato alla pari contro la formazione reatina per tre quarti grazie alle scorribande di Mascolo ed alle pregevoli conclusioni di Thomas e Turner ma alla fine la qualità superiore del roster avversario si è fatta vedere con Rieti che ha dilagato negli ultimi minuti regalando spazio anche ai giovani del roster.Se dopo la sconfitta di ieri anche la matematica condanna il Cuore Napoli Basket alla retrocessione, rimane una piccola residua speranza per la società partenopea di poter quantomeno disputare i playout.La Viola Reggio Calabria è infatti sotto indagine della Procura Federale per aver presentato una fideiussione falsa per l'iscrizione al campionato di A2.Il deferimento davanti al Tribunale dovrebbe arrivare entro la giornata di domani, poi si dovrebbe aprire il processo che porterebbe ad una sentenza in tempi brevissimi così da consentire anche alla Corte d'Appello Federale, secondo grado di giudizio, di pronunciarsi entro il 22 aprile, data dell'ultima giornata di stagione regolare.La Viola ha più volte ribadito di ritenersi parte lesa in quanto la fideiussione è stata presentata da un intermediario. Qualora Tribunale e Corte d'Appello dovessero accogliere questa ricostruzione difensiva la classifica attuale verrebbe confermata e Napoli retrocederebbe in Serie B.Qualora, invece, Reggio dovesse essere condannata, si aprirebbe un ventaglio di possibili sanzioni che andrebbero da una semplice penalizzazione in classifica di qualche punto fino anche alla retrocessione in Serie B della formazione calabrese, con automatico azzeramento dei risultati conquistati sul campo e con il Cuore Napoli Basket che disputerebbe i playout (ad oggi affronterebbe Bergamo terzultima nel girone Est).Con i pensieri rivolti, dunque, anche a vicende lontane dai parquet il Cuore Napoli Basket tornerà in campo sabato prossimo al PalaBarbuto per disputare il derby contro Scafati alle ore 20:30.Jamal Olasewere 21 (6/10, 3/6), Zaid Hearst 15 (5/7, 1/5), Claudio Tommasini 10 (1/2, 2/4), Alberto Conti 9 (3/3, 1/3), Andrea La torre 8 (1/1, 2/4), Angelo Gigli 7 (2/4, 0/1), Giovanni Carenza 7 (2/2, 1/4), Juan marcos Casini 7 (0/0, 2/5), Nicola Savoldelli 2 (1/2, 0/1), Leonardo Marini 0 (0/1, 0/0), Leonardo Berrettoni 0 (0/1, 0/0), Luca Buccioni 0 (0/0, 0/0)8 / 1243 10 + 33 (Jamal Olasewere 8)21 (Zaid Hearst, Claudio Tommasini, Nicola Savoldelli 4)Jermaine Thomas 19 (6/8, 2/4), Elston jr Turner 16 (6/10, 1/7), Bruno Mascolo 11 (4/14, 0/4), Guglielmo Caruso 8 (3/11, 0/0), Mattia Mastroianni 6 (0/1, 2/6), Alessio Ronconi 2 (1/1, 0/2), Nikolay Vangelov 2 (1/2, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Bordi 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0)7 / 727 6 + 21 (Bruno Mascolo 8)10 (Bruno Mascolo 4)