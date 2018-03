Il Cuore Napoli Basket crolla a Cagliari

nell'anticipo del sabato

di Mario Triggiani

Il Cuore Napoli Basket non riesce a dare continuità alle buone prestazioni delle ultime settimane contro Legnano e Casale venendo sonoramente sconfitto dalla Pasta Cellino Cagliari in una gara a senso unico.Napoli si porta avanti nei primissimi minuti di gioco ma la spiccata vena realizzativa dei giocatori della formazione sarda, unita alle note difficoltà azzurre sotto le plance, regalano a Cagliari un comodo vantaggio già nel primo quarto.A nulla servono i punti realizzati da Thomas e Turner dalla lunga distanza così come le penetrazioni di Mascolo. Cagliari gestisce tranquillamente la doppia cifra di distanza per gran parte del match aggiudicandosi una vittoria che li allontana dalla zona calda della classifica.Proprio in quella zona dopo questo turno di campionato potrebbe essere emesso il primo verdetto.Qualora la Virtus Roma dovesse infatti riuscire a vincere, per Napoli si aprirebbero le porte della retrocessione matematica in Serie B, visto che la formazione partenopea, pur con una gara in più da giocare (Napoli-Treviglio si recupererà il prossimo 11 aprile) non potrebbe più scavalcare in classifica i capitolini a causa dello scontro diretto sfavorevole.In queste settimane, però, il Cuore Napoli Basket sta aspettando un altro verdetto, ben più decisivo ai fini della classifica.Nei prossimi giorni, infatti, la Procura Federale dovrebbe decidere se deferire o meno al Tribunale la Viola Reggio Calabria che pare abbia presentato una fideiussione falsa per l'iscrizione al campionato.La formazione calabrese si difende affermando la sua totale estraneità a qualsivoglia irregolarità, che sarebbe infatti da attribuire ad un soggetto non legato alla società, che sarebbe dunque parte lesa.Qualora l'organo giudicante non dovesse accogliere questa ricostruzione dei fatti, si aprirebbe una gamma di sanzioni che va dalla multa all'esclusione dei calabresi dal campionato, con conseguente accesso del Cuore Napoli Basket ai playout.Con un orecchio dunque sempre rivolto ai tribunali sportivi, il Cuore Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima al PalSojourner di Rieti per affrontare la formazione locale nella gara valida per il ventiseiesimo turno di un campionato di A2 che mai come ora sembra ben lontano dal volgere al termine.Marcus Keene 23 (4/6, 4/8), De’shawn Stephens 17 (7/10, 0/1), Roberto Rullo 17 (4/9, 3/7), Marco Allegretti 15 (6/9, 1/1), Mirco Turel 9 (3/3, 1/3), Andrea Rovatti 7 (2/4, 1/2), Michele Ebeling 6 (3/5, 0/1), Lorenzo Bucarelli 4 (2/5, 0/0), Ferdinando Matrone 0 (0/0, 0/0), Andrea Ibba 0 (0/1, 0/0), Edoardo Angius 0 (0/0, 0/0)6 / 940 15 + 25 (De’shawn Stephens 17)15 (Lorenzo Bucarelli 7)Bruno Mascolo 23 (7/9, 1/2), Elston jr Turner 23 (3/10, 5/8), Jermaine Thomas 22 (5/7, 4/9), Nikolay Vangelov 8 (3/7, 0/0), Mattia Mastroianni 3 (0/1, 1/2), Guglielmo Caruso 2 (1/6, 0/0), Antonio Gallo 2 (1/1, 0/0), Stefan Nikolic 0 (0/0, 0/0), Alessio Ronconi 0 (0/1, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Antonio Crescenzi 0 (0/0, 0/0)10 / 1528 8 + 20 (Bruno Mascolo 8)13 (Bruno Mascolo 7)