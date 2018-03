La scienza dei Faraoni

di Corrado Valletta

09.30 – Saluto del presidente del “Centro Studi Jacon Parthenope” (Clemente Ferullo); saluto del presidente della “Associazione Culturale Anthropos” (Cosimo Boccuni)

09.45 – Introduzione ai lavori (Giuseppe Rampulla)

10.00 – La farmacopea nella medicina egizia (Clemente Ferullo)

10.30 – L’Egitto dei faraoni: energia e immortalità (Armando Mei)

11.00 – Concezione iniziatica del corpo nell’antico Egitto (Fabio Truc)

11.30 – I massoni e la scienza dei faraoni (Silvano Danesi)

12.00 – Discussione

12.30 – Conclusioni

La conoscenza dell’anatomia palese e occulta dell’essere umano sviluppatasi nell’antico Egitto è il leit-motiv di “”, convegno che si terrà sabato 17 marzo, a partire dalle 9 e 30 e per le tre ore successive, presso l’Istituto per gli Studi filosofici (via Monte di Dio, 14 – Napoli).Frutto della cooperazione tra “” e il capitolino “”, l’evento rinnova l’appuntamento dello scorso anno – “r” – intenzionalmente a ridosso dell’equinozio primaverile, sul tema dell’Egitto antico.Di seguito, il programma degli interventi, i relativi conferenzieri, nonché alcune loro note biografiche.--------------------------------------------è nato a Torino, nel 1967. Laureato presso l'Università Federico II di Napoli, si interessa di civiltà antiche e, in particolare, di egittologia predinastica.Nel 2005, ha presentato una ricerca sulla Piana di Giza, culminata nella formulazione della sua «teoria sulla datazione storica dello Zep Tepi», presentata all', tenutasi presso la Zayed University di Dubai nel 2010.Nel 2009, ha pubblicato il suo primo libro:, in collaborazione con Nico Moretto, esperto di civiltà mesoamericane.Nel 2015, ha presentato un nuovo lavoro di ricerca multidisciplinare che ha per oggetto lo studio dei simboli rinvenuti su un monolite, rivelatosi una mappa astronomica risalente a più di 100.000 anni fa.Nel marzo dello stesso anno, pubblica, il libro che ricostruisce il progetto originario di Giza.Nel febbraio del 2016, ha partecipato alla realizzazione del terzo volume della collana, edito da Ancient Origins., architetto, nato nel 1954 a S. Agata di Militello, in provincia di Messina. A Palermo chiude gli studi accademici laureandosi in architettura con indirizzo urbanistico-compositivo e qui inizia la libera professione di architetto, paesaggista, pianificatore e conservatore.Carriera segnata dalla ricerca costante del bello e dell’armonia. L’eclettismo che caratterizza la sua scelta culturale e professionale lo porta verso un’architettura di tipo razionalista avvezza a confrontarsi con il contesto storico-ambientale.Il suo massimo interesse, infatti, è rivolto alla ricerca antropologica finalizzata alla tutela del territorio, dei manufatti e delle tradizioni.Tra le sue pubblicazioni,– nel 2011 – e, nello stesso anno,Membro del comitato scientifico del magazine Kosmos 315, nonché della rivista digitaledi cui è pure fondatore., laureato in Filosofia, giornalista, esperto di studi storici e antropologici. Cofondatore dell'Accademia Bardica e Druidica Italiana Oltre la Nona Onda. Dal 1984 al 1992 per il quotidiano Bresciaoggi; attualmente scrive per il Giornale di Brescia e per varie altre testate.Ha coordinato la rivista Osservatorio, edita dall’Ente economico bresciano.Autore di numerose pubblicazioni, tra cui ricordiamo:, farmacista, laureato in Scienze delle comunicazioni, è particolarmente ferrato nella pnl (programmazione neuro-linguistica) e nella comunicazione d’impresa.Per numerosi anni si è occupato di comunicazione e marketing nonché di people management. Esperto di assistenza sanitaria e farmaci. È libero ricercatore e studioso di esoterismo., docente di fisica quantistica presso l’ Università “La Sorbona” di Parigi. Ha insegnato nelle Università di Torino, Roma, Parigi e Nizza. È stato direttore dell’Osservatorio astronomico di Saint Barthelemy.Fisico teorico, ha svolto ricerche in fisica delle particelle elementari presso il CERN di Ginevra e sui fondamentali della meccanica quantistica presso il laboratorio di Ottica quantistica dell’ università “La Sapienza” di Roma.Con il prof. Lucien Israel dell’Universitè Paris XIII, si occupa di modelli matematici in oncologia sperimentale.È stato relatore in diverse conferenze con l’intento di riavvicinare la cultura umanistica a quella scientifica.