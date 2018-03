È morto Luigi Necco

di Mimmo Carratelli

Oppresso dal peso eccessivo, disturbato nel cuore, i polmoni soprattutto in difficoltà, se ne è andato Luigi Necco, a 84 anni. Si è spento alle 6,30 di questa mattina. Patologia polmonare, hanno scritto i medici del Cardarelli dov'era ricoverato. I funerali si svolgeranno mercoledì alle ore 12 nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini in Piazza degli Artisti al Vomero.Appassionato di archeologia sino a realizzare 360 documentari nell'area mediterranea, dalla Grecia alla Giordania, dall'Egitto alla Turchia, per la fantastica serie televisiva "", è però rimasto famoso per la sua celebre manina dal San Paolo durante i collegamenti di "", la trasmissione televisiva della domenica pomeriggio sulle partite di serie A con una squadra di indimenticabili telecronisti. "", raccontava Necco.In questi ultimi tempi ci vedevamo spesso. Mi raccontò ancora: "".Luigi Necco, uomo colto, di grande curiosità, laureato all'Istituto universitario Orientale in "", cultore e conoscitore della lingua russa, è stato più del popolare telecronista di calcio cui deve la sua vasta notorietà.Tempo fa quando, in gennaio, la neve e una terribile valanga scossero l'Abruzzo, si mise alla guida della sua Alfa 147, di colore scuro e vecchia di otto anni, e andò verso Penne, una trentina di chilometri all'interno del territorio di Pescara. Superato il nevischio e la strada ghiacciata, lo fermarono i carabinieri sconsigliandogli di proseguire.Necco fece dietro-front fermandosi a Bussi sul Tirino, tra Popoli e Pescara. E qui ebbe una delle sue giornate di gloria. Perché Luigi Necco è cittadino onorario di Bussi dal giorno in cui svelò la storia e le straordinarie vicende che nessuno conosceva del tenente Siro Riccioni, abruzzese di Bussi, eroe della seconda guerra mondiale, tra l'altro salvando a Creta 272 italiani dalla fucilazione tedesca.Una storia incredibile sulla quale Necco lavorò nove anni raccontandola nel suo libro "" edito da Tullio Pironti nel 2014.Strillone di giornali A tredici anni vendeva "" agli operai comunisti di Napoli. "" mi raccontava. "".Proprio il grande attore. Vittorio un bel giorno scomparve. S'era invaghito di Lauretta Masiero, soubrette e attrice degli anni Cinquanta e Sessanta, capelli biondo platino e belle gambe, e se n'era andato a Roma. A Necco lasciò il posto e il suo registratore, il famoso Nagra di quegli anni, grosso registratore portatile ad alta qualità." diceva Luigi durante i nostri incontri.Ci vedevamo spesso al bar di Viale Michelangelo, non lontano da casa sua. Altre volte al ristorante di Nando Pennino in Piazza Vittoria e alla Trattoria Vini e Cucina di Salvatore Liguori in via Piedigrotta. Passeggiando diceva: "".Per strada, tutti lo fermavano e lo salutavano chiedendogli se il Napoli di Sarri avrebbe vinto lo scudetto. Di strade, di piazze, di palazzi e dei quartieri della città conosceva storia e aneddoti.Fermava il suo quintale e più di sapienza, roteava gli occhi dietro le lenti e accennava a una risata che era l'incipit delle sue storie, che poi era come un suo ammiccamento per far capire che la sapeva lunga, e raccontava, raccontava .Dove arrivava una volta il mare, e chi abitava in quella casa, e chi era la donna più bella del rione, e come si sparava una volta. E, poi, le storie della Rai-Tv. Parlavamo di Ciotti e di Ameri e del violino che Ciotti amava suonare e, una volta, a Napoli, lo suonò per una signora di cui si innamorò perdutamente.E parlavamo degli infiniti personaggi della Rai a Napoli, nei tempi andati, Samy Fayad, Baldo Fiorentino, Mimì Rea, Luigi Compagnone ed Ennio Mastrostefano, la più bella voce radiofonica di tutti i tempi.La mano de Dios Luigi ha avuto persino una squadra di calcio. Si chiamava Sparta della zona Museo-Santa Teresa. "". La squadra giocò un torneo e si piazzò ultima. Fine della storia. Possedeva, Luigi, un passaporto di cittadino italiano residente in Canada e ne andava molto orgoglioso.Diventò famoso in Sudamerica al seguito di Maradona, campionati del mondo 1986 in Messico.Ecco il suo racconto: "Fue la Mano de Dios o fue la Cabeza de Maradona?Las dos".Col calcio, Gigi Necco prese anche un paio di revolverate a una gamba da Enzo Casillo detto 'O Nirone. Successe ad Avellino. Era il 1980.Mi raccontò Necco: "La stampa non si tocca".Un giorno mi declinò la sua formazione ideale del Napoli di tutti i tempi. Disse: "".Negli ultimi tempi aveva ripreso, su Canale 9, la sua seguitissima trasmissione "" tuonando contro amministratori, sindaci, politici arrabbiandosi di brutto.