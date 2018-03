Novipiù Casale espugna il PalaBarbuto

dopo due supplementari, ma che Cuore!

di Mario Triggiani

Nella gara che sulla carta si presentava come la più difficile della stagione, contro la capolista del girone e con un roster ridotto all'osso, il Cuore Napoli Basket regala I suoi tifosi un'ottima prestazione che costringe il più quotato avversario a sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sulla formazione partenopea.Napoli non ha più nulla da chiedere a questo campionato che, a meno di clamorosi scossoni dovuti a provvedimenti federali che colpiscano le società in ritardo con i pagamenti, la vedrà assestata all'ultima posizione in classifica, mentre Casale si è presentata al PalaBarbuto con l'imperativo di vincere per mantenere il primato.Questa differenza di motivazioni si vede soprattutto nel primo tempo, quando Napoli concede troppe seconde occasioni di tiro che solo la scarsa precisione dei piemontesi non trasforma in un comodo vantaggio per Casale sin dai primissimi minuti.Il secondo tempo è tutta un'altra storia, con Mascolo e Turner che salgono in cattedra portando Napoli a ridosso degli avversari fino a trovare il pareggio grazie a due tiri liberi del play a pochissimi secondi dal termine dei tempi regolamentari.Nel primo tempo supplementare Casale è sempre avanti, ma non riesce mai a trovare il colpo del KO e la tripla ad altissimo quoziente di difficoltà di Turner regala la seconda parità della gara e manda le squadre al secondo overtime.Nell'ultima frazione Napoli trova il primo vantaggio della sua partita, ma i ragazzi in canotta azzurre non ne hanno più. Mastroianni e Caruso sono fuori per falli e dunque Napoli può contare solo sui cinque giocatori in campo che nulla possono contro la reazione di Casale che conquista la vittoria.È un Bartocci giustamente soddisfatto quello che si presenta alla conferenza stampa post-gara:Napoli tornerà in campo sabato prossimo al PalaPiratsu di Cagliari per affrontare la compagine sarda. Il Cuore ha dimostrato nelle ultime gare di non essere disposto a gettare la spugna, ma anzi di voler cercare di regalare quante più soddisfazioni possibili al pubblico napoletano.Quale occasione migliore, dunque, della gara che vede opposti i partenopei alla Pasta Cellino Cagliari, formazione già sconfitta lo scorso 1 dicembre al PalaBabarbuto.Elston jr Turner 28 (6/11, 4/10), Bruno Mascolo 28 (9/18, 1/5), Guglielmo Caruso 14 (5/9, 0/0), Nikolay Vangelov 11 (5/7, 0/0), Mattia Mastroianni 8 (1/2, 2/4), Jermaine Thomas 2 (0/2, 0/3), Alessio Ronconi 0 (0/1, 0/1), Antonio Crescenzi 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Bordi 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0)18 / 2536 9 + 27 (Guglielmo Caruso 10)16 (Bruno Mascolo 7)jamarr Sanders 27 (10/21, 1/4), Davide Denegri 23 (2/3, 5/7), Niccolò Martinoni 15 (6/8, 0/3), Brett alan Blizzard 9 (2/6, 1/4), Riccardo Cattapan 8 (3/4, 0/0), Luca Severini 7 (1/1, 1/3), Simone Bellan 6 (0/6, 2/5), Giovanni Tomassini 2 (1/2, 0/0), Fabio Valentini 0 (0/2, 0/2), Aleksandar Marcius 0 (0/0, 0/0)17 / 2445 19 + 26 (Niccolò Martinoni 15)20 (Brett alan Blizzard 6)