Nola, a Palazzo di Giustizia

la legalità entra in scena

di Redazione

Grande successo di pubblico al Palazzo di Giustizia di Nola con "" organizzata dal Movimento Piazza d'Armi.". È la sintesi della "" tenuta l'altro giorno dal Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho, intervenuto ad un convegno organizzato a Nola per parlare di bullismo e di ambiente.Ad organizzare l'evento, che ha avuto un grosso successo di pubblico, l'associazione "". Lunga e articolata la fase di preparazione del convegno. In primo luogo i volontari, guidati dal presidente del gruppo, Alberto Ruggiero, hanno effettuato uno studio statistico effettuato direttamente tra gli studenti.Gli operatori hanno somministrato ad 813 ragazzi iscritti alle scuole medie superiori della zona un questionario con una serie di domande in tema di regole e di convivenza. I risultati sono decisamente interessanti ed offrono uno spaccato delle paure e dei centri di attenzione dei ragazzi del territorio, che vogliono saperne di più proprio su bullismo e ambiente.Accanto allo studio statistico poi è stato bandito un concorso per cortometraggi, che sono stati realizzati interamente dagli alunni stessi. Il tema ovviamente non poteva che essere quello della legalità.Venerdì 23 febbraio, nel salone delle armi del tribunale di Nola, la manifestazione conclusiva di questo lungo lavoro.Ecco l'elenco dei premi per i cortometraggi consegnati agli studenti: il premio per la miglior sceneggiatura, per un video sulla violenza di genere, è andato all'Istituto "Leone - Nobile" di Nola, il premio per la miglior attrice (che è risultata Lidia Amato) è andato al Liceo Carducci di Nola, ed infine il premio finale per il miglio corto (dal titolo "Diego") è andato all'Istituto "Carmine Russo" di Cicciano.Oltre al Procuratore Cafiero De Raho erano presenti Filippo Spiezia, vicepresidente di Eurojust: un organismo che aiuta le amministrazioni nazionali a collaborare per combattere le forme di criminalità dei Paesi dell'UE e Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, sacerdote simbolo della lotta agli sversamenti nella terra dei fuochi.- ha raccontato il procuratore Cafiero De Raho -".- commenta il presidente del movimento Piazza D'Armi Alberto Ruggiero -".La giornata è stata coordinata dal Dott. Antonio Grilletto e moderata dal giornalista Antonio Russo. Madrina della manifestazione l'attrice Martina Liberti di Scampia.