Legnano vince facile a Napoli,

ma il Cuore non si arrende mai

di Mario Triggiani

Il Cuore Napoli Basket smentisce chi lo dava oramai per moribondo, ritenendo che le compagini avversarie avrebbero avuto vita facile contro una squadra come quella partenopea che non ha oramai quasi più nulla da chiedere al campionato.Invece i ragazzi di coach Bartocci vendono cara la pelle nella gara valida per il recupero della seconda giornata del girone di ritorno contro la FCL Contract Legnano.Il punteggio, ad essere onesti, non è mai in discussione, con Legnano avanti dal primo all'ultimo minuto con il vantaggio che si aggira sempre oltre la doppia cifra. Napoli però non sembra mai tirare i remi in barca, cercando fino alla fine di mantenere la sconfitta entro termini onorevoli.Tra i più attivi nelle fila partenopee certamente spicca Bruno Mascolo, che nel giorno del suo ventiduesimo compleanno risulta il più volenteroso dei suoi lottando su ogni pallone e suonando la carica nei momenti più difficili.Nel finale di gara Napoli recupera persino gran parte dello svantaggio, arrivando quasi a giocarsi la vittoria negli ultimi possessi. Legnano è comunque capace di gestire le ultime azioni offensive con calma ed intelligenza garantendosi la vittoria.Non è comunque soddisfatto coach Bartocci:".Il Cuore Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima al PalaBarbuto, dove ospiterà la capolista Casale Monferrato.La formazione azzurra sarà dunque chiamata ad un'altra sfida quasi impossibile, vista la caratura dell'avversario ed il particolare momento del basket partenopeo, con tutti i pensieri rivolti soprattutto alla programmazione della stagione.Con il campionato oramai virtualmente compromesso, tutto ciò che si chiede ai giocatori che indosseranno la canotta azzurra è di onorarla fino all'ultimo sudando ogni stilla di sudore del loro corpo. Perché si può anche retrocedere, ma bisogna sempre farlo a testa alta.Elston jr Turner 23 (6/13, 2/7), Guglielmo Caruso 17 (6/10, 0/1), Jermaine Thomas 16 (3/3, 3/4), Bruno Mascolo 12 (3/8, 1/3), Mattia Mastroianni 3 (1/2, 0/3), Nikolay Vangelov 2 (1/5, 0/1), Alessio Ronconi 0 (0/2, 0/2), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Antonio Crescenzi 0 (0/0, 0/0)15 / 1827 5 + 22 (Guglielmo Caruso 8)8 (Jermaine Thomas 3)Nikolas thomas Raivio 21 (6/9, 3/4), William ralph jr. Mosley 20 (9/10, 0/0), Matteo Martini 13 (3/8, 1/4), Simone Tomasini 9 (2/5, 1/2), Federico Maiocco 6 (0/0, 2/4), Daniele Toscano 4 (2/2, 0/1), Alessandro Zanelli 3 (0/2, 1/4), Rei Pullazi 2 (1/4, 0/2), Edoardo Roveda 0 (0/0, 0/1), Luca Gazineo 0 (0/0, 0/0)8 / 1538 11 + 27 (William ralph jr. Mosley 13)16 (Nikolas thomas Raivio, Matteo Martini 5)