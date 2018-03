Cuore Napoli Basket, arrivano i primi addii

di Mario Triggiani

Negli ultimi giorni di mercato della stagione 2017/2018 il Cuore Napoli Basket ha annunciato di aver risolto il contratto con alcuni dei suoi atleti, che si sono comunque immediatamente sistemati in altre società italiane.Il primo ad annunciare la separazione con la società è stato Roberto Maggio, fino a due giorni fa capitano della squadra partenopea, che si è accasato a Piacenza in Serie B.A rimpinguare i roster di squadre della medesima categoria sono andati anche l'altro reduce della promozione dello scorso giugno Domenico Marzaioli, a Sestu in Sardegna, e Matteo Fioravanti, a Cento.Stefan Nikolic è invece rimasto in Serie A2, andando accasandosi a Montegranaro nel girone Est, dopo che l'operazione ha avuto il benestare anche di Capo d'Orlando, società proprietaria del cartellino.Con ancora nove gare da giocare in questa stagione, ma con la nave-salvezza oramai salpata da tempo, il Cuore Napoli Basket ha deciso dunque di accontentare i giocatori che avevano richieste per trasferirsi altrove, garantendosi comunque un risparmio sui loro ingaggi e nel caso di Nikolic anche un conguaglio economico sotto forma di buyout.Se a questo punto le prossime partite non si prospettano un granché competitive, tutti i pensieri dei tifosi sono rivolti alla prossima stagione.Certamente chiudere un campionato al 18 febbraio non è incoraggiante per gli animi di società e tifoseria, ma la cosa fondamentale sarà ora utilizzare questi mesi che restano prima della fine della stagione per programmare come far proseguire un progetto che meno di un anno fa conduceva alla vittoria della Coppa Italia di B, preludio della successiva promozione conquistata tre mesi dopo.Il ritorno, oramai ineluttabile, in Serie B potrebbe rappresentare una pietra tombale per la passione di tutti, ma anche un trampolino di lancio per riprovare la scalata facendo tesoro degli errori commessi negli ultimi due anni che hanno portato al tristissimo epilogo di questo campionato.