Da Paterson tributo a Peterson

di Adriano Cisternino

Per un pianista di jazz che si chiama Ben Paterson è difficile sfuggire al richiamo di quel gigante del piano jazz che è stato il quasi omonimo Oscar Peterson.Nato a Philadelphia nel 1982, cresciuto professionalmente fra Chicago e New York, il giovane Paterson sarà sul palco del Music Art, venerdì 2 marzo nel cuore di un tour europeo che, iniziato a Berna il 20 febbraio, prevede cinque date italiane (dopo Napoli sarà a Roma sabato 3) e poi lo porterà in Svezia per altri sette concerti fino a domenica 11 marzo.Una specie di "", insomma, organizzato anche per far conoscere il suo nuovo album "" da poco pubblicato, in trio con Chris Flory (chitarra) e George Delancey (contrabbasso).Sul palco della Torretta Paterson sarà accompagnato da Daniele Cordisco alla chitarra, Tommaso Scannapieco al double bass ed Elio Coppola alla batteria, una formazione che lo sta accompagnando per tutte le tappe italiane del tour.Tributo ad Oscar Peterson è il titolo della serata. E non poteva essere altrimenti, anche perché il pianismo di Paterson, agile e carico di swing, in qualche modo si ispira al grande canadese scomparso nel 2007.Ma c'è di più. Perché il giovane Paterson al talento delle mani sulla tastiera accompagna un vocalismo niente male che esibisce con parsimoniosa efficacia.E anche a Napoli sicuramente ne offrirà un saggio. Tanto più che sarà... bene accompagnato.Daniele Cordisco, figlio d'arte, giovane ma già affermato chitarrista molisano, ha al suo attivo prestigiose collaborazioni, mentre il duo Scannapieco-Coppola rappresenta una base ritmica molto richiesta dai jazzisti d'oltre Atlantico in tournée in Italia. Come dimostra anche questo tour italiano del pianista di Philadelphia.