Quando Sivori volava in Fokker

e segnava due gol al Cagliari

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 26.02.2018)

Attenzione. Cagliari-Napoli è sotto il segno del pareggio. Nelle 35 trasferte degli azzurri in Sardegna, 19 sono i pareggi, 9 le vittorie del Cagliari, 7 quelle del Napoli. Quattro volte le due squadre si sono incontrate in serie B.Trasferta vietata a Cagliari per i tifosi del Napoli. Dal 1997, la tifoseria cagliaritana è tra le più ostiche per la squadra azzurra. L'ostilità è nata dal giorno in cui il Cagliari giocò al San Paolo lo spareggio contro il Piacenza per la permanenza in serie A (15 giugno 1997).Le due squadre avevano concluso il campionato terzultime a pari punti. Al San Paolo si affrontarono il Cagliari di Carletto Mazzone e il Piacenza di Bortolo Mutti in predicato per la panchina del Napoli nella stagione successiva.Cinquemila tifosi seguirono la squadra emiliana, quindicimila quella sarda. Gli spettatori napoletani parteggiarono per il Piacenza non si sa per quale motivo. L'annunciato arrivo di Mutti non poteva giustificare la partigianeria napoletana. Il Piacenza vinse 3-1.Il Napoli si giocò la simpatia dei tifosi cagliaritani e gli andò anche peggio. Perché arrivò Mutti, ma durò appena cinque partite, esonerato dopo il 2-6 rimediato dagli azzurri sul campo della Roma. Fu la stagione dei quattro allenatori.Dopo Mutti, si alternarono Mazzone, Galeone e Montefusco. Il Napoli finì ultimo e retrocesse in serie B.Non è la prima volta che il Napoli gioca di lunedì a Cagliari. È giù successo nel campionato 2012-2013 in uno scenario unico, lo stadio Is Arenas di Quartu Sant'Elena che fu lo stadio del Cagliari per quella sola stagione.Fu un lunedì fortunato risolto da un gol di Hamsik. Era il 26 novembre 2012 e si giocò alle 19. Il Napoli di Mazzarri, privo di Cavani, ebbe in Hamsik e Dzemaili i giocatori più avanzati.Fu una serata di pali e traverse. Un palo prese Insigne, due legni della porta di De Sanctis respinsero gli assalti del Cagliari. Al 73' il cross corto di Insigne nell'area cagliaritana trovò pronto Zuniga, nel contrasto con Ekdal, ad allungare la palla ad Hamsik che con un tiro a giro batté Agazzi.Alla domenica, la Juve aveva perso a San Siro contro il Milan. La vittoria di Cagliari avvicinò il Napoli a due soli punti dalla Juve di Conte capolista. Alla fine, il Napoli fu secondo dietro i bianconeri campioni d'Italia con nove punti di vantaggio sugli azzurri.Mezzogiorno di fuoco l'anno scorso a Cagliari (domenica 11 dicembre 2016). All'ora di pranzo, il Napoli di Sarri si scatenò con cinque gol nella porta di Storari. Dries Mertens mise a segno una delle sue quattro triplette con la maglia azzurra.Con un tiro a giro, spalle alla porta, aprì le marcature al 34'. Dopo i gol di Hamsik e Zielinski, concluse lo show segnando il 4-0 su una verticalizzazione di Insigne (69') e il 5-0 su assist di Hamsik dribblando Ceppitelli (72').Se Mertens in una sola partita a Cagliari ha messo nella porta sarda tre palloni, Hamsik ha segnato tre gol a Cagliari. Cominciò col Napoli di Reja (27 gennaio 2008) portando in vantaggio gli azzurri, ma il Cagliari rimontò con Matri e Conti. Poi il gol decisivo del novembre 2012, infine il gol del 2-0 per la "manita" del 2016.Rombo di tuono è il cannoniere del Cagliari nelle partite casalinghe contro il Napoli: sei gol. Una doppietta nel primo confronto fra le due squadre (29 settembre 1963, campionato di serie B), annullata da due gol di Gilardoni (2-2).Un rigore (15 ottobre 1967) cui replicò un penalty di Altafini (1-1). Ancora un rigore nell'anno dello scudetto del Cagliari (2-0 per la formazione di Scopigno l'1 marzo 1970). Un gol nell'1-1 del 2 maggio 1971 pareggiando il vantaggio azzurro di Ghio. Ancora a segno l'anno dopo (7 novembre 1971) col Napoli battuto 1-2 per un'autorete di Pogliana.Col Napoli allegro di Pesaola, Altafini e Sivori, anni Sessanta, s'andava in vagone-letto per le trasferte al nord, noi giornalisti nutriti in treno dai panini al prosciutto di Michelangelo Beato, il massaggiatore dalle mani d'acciaio.Ma per Cagliari c'era da prendere l'aereo (a Palermo si andava in nave). Da Roma a Cagliari volavano i Fokker a elica, non proprio rassicuranti, un ballo sul Tirreno e l'atterraggio con grande rombo di motori nel vento che spazzava le piste di Elmas fra il mare e uno stagno.Fu così che andammo a Cagliari la seconda volta (8 maggio 1966), in serie A. Fu il pomeriggio di grazia di Omar Sivori che mise a segno una doppietta firmando il 2-0. Il petisso schierò quest'attacco: Canè, Juliano, Altafini, Sivori, Postiglione.Lavezzi-show a Cagliari nel 3-3 del 12 dicembre 2009 (un sabato). Il Napoli di Mazzarri padrone del campo per un'ora contro il Cagliari di Allegri.Si scatena il Pocho che ne dribbla tre (Parola, Canini, Lazzari) prima di piazzare il rasoterra che batte Marchetti (22'). Raddoppia Pazienza sul corner di Hamsik (65') e sembra una passeggiata.Ma il Cagliari tira fuori gli artigli. Matri manda in gol Larrivey (75'), poi pareggia di testa (80'). E, incredibile, al 90' Jeda di testa porta in vantaggio il Cagliari. Succede un pandemonio. Lavezzi espulso per una pallonata ad Allegri che ritardava una rimessa laterale.Lunghissimo recupero e pareggio definitivo di Bogliacino, colpo di testa al 96'. Era la "zona Mazzarri". Quell'anno il Napoli vinse quattro partite e ne pareggiò due negli ultimissimi minuti. L'anno dopo, a Cagliari, Lavezzi firmò l'1-0 al 90'.Nelle sette vittorie del Napoli a Cagliari, per tre volte è bastato l'1-0. Inaugurò la serie del minimo vantaggio, Fabio Pecchia nel campionato 1994-95, Canè in panchina e Boskov direttore tecnico. Era il Napoli con Rincon, Benny Carbone, Imbriani, Cruz e Taglialatela Batman in porta. Poi vennero gli 1-0 firmati da Lavezzi e Hamsik.L'uruguayano Daniel Fonseca, soprannominato Roger Rabbit (il famoso coniglio del film prodotto da Steven Spielberg) per via dei dentoni da coniglio che mostrava respirando, venne dal Cagliari al Napoli per 15 miliardi più Pusceddu in una operazione che illuse Ferlaino di riproporre un Napoli competitivo dopo Maradona e salvò la casse del Cagliari. Nella prima partita da ex in Sardegna, Fonseca con una "doppietta" decise la vittoria del Napoli di Lippi (2-1), campionato 1993-1994.Chiappella è stato l'allenatore che ha guidato il Napoli cinque volte a Cagliari rimediando due pareggi, tre volte sconfitto. Quattro volte è toccato a Vinicio, Marchesi e Mazzarri. È di quest'ultimo lo score migliore: due vittorie e due pareggi. Benitez ha colto a Cagliari una vittoria e un pareggio. Un solo precedente per Sarri: il 5-0 del campionato scorso.