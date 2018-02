La Forma dell'Acqua, di Guillermo del Toro

di Giovanna D'Arbitrio

), l'ultimo film di, che ha ottenuto già ila Venezia nel 2017, candidato a 13 Premi Oscar, sta riscuotendo grande successo di pubblico anche in Italia.Ambientato a Baltimora nel 1962, il film racconta la storia di), affetta da mutismo, umile donna delle pulizie in un laboratorio governativo impegnato in esperimenti durante la Guerra Fredda con la Russia.Un giorno viene portato al laboratorio un), catturato in Amazzonia e venerato come un dio dagli indigeni per le sue capacità taumaturgiche, il quale viene sottoposto dal violento colonnello) a dolorosi esperimenti per ordine del generale Hoyt che vorrebbe addirittura vivisezionarlo per ricavarne informazioni utili alla corsa nello spazio.Elisa, affascinata dall'umanoide, di nascosto riesce a comunicare con lui attraverso il linguaggio dei segni: scopre così che è un essere sensibile ed intelligente, se ne innamora e cerca di salvarlo portandolo a casa sua con l'aiuto di), scienziato e spia russa, della sua collega nera Zelda (Octavia Spencer) e del suo inquilino gay,).Dopo varie scene d'amore tra Elisa e l'umanoide, seguite da rocambolesche vicende, finalmente Elisa riuscirà a salvarlo dai nemici tuffandosi insieme a lui nelle acque di un canale: qui l'anfibio con i suoi poteri trasformerà in branchie le cicatrici sul collo di Elisa, in modo da poter nuotare con lei verso il mare ed essere per sempre insieme.Un film poetico e originale sui temi di: sospeso tra realtà e fantasia, ci insegna a diffidare delle apparenze, poiché esseri normali e di bell'aspetto possono rivelarsi crudeli e pericolosi, mentre esseri brutti, insignificanti, emarginati e quasi "invisibili" agli occhi degli altri, come Elisa, la nera Zelda, il gay Gyles e lo stesso umanoide sono spiritualmente superiori per sensibilità, altruismo, capacità d'amare.Oltre al Leone D'Oro della Mostra di Venezia 2017, il film ha ottenuto numerosi Golden Globe ed è ora candidato a 13 Premi Oscar 2018:Ecco un'interessante intervista al regista: