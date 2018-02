Michael Rosen, nel ricordo di Charlie Parker

di Adriano Cisternino

È nato ad Ithaca, ma non quella di Ulisse. È americano dello stato di New York, ma vive in Italia dal 1987. Con Eduardo Bennato () è entrato nel circuito pop: collaborazioni con Mina, Celentano, Zero, Ranieri, Jovanotti... ed anche Fiorello.Ma tutto questo non gli ha impedito di collaborare con jazzisti di fama internazionale come Jim Hall, Bobby McFerrin, anche italiani, come Enrico Rava, Stefano Bollani ed altri. Tutto questo ed anche di più è Michael Rosen, sassofonista classe 1963, che venerdì 23 febbraio sarà sul palco del Music Art insieme con Francesco Nastro al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso e Claudio Romano alla batteria.In arrivo sul palco del club della Torretta, insomma, un quartetto che promette grande jazz. È la prima volta che Rosen e Nastro si incontrano su un palco e c'è da scommettere che, tra il suono lirico ed intenso del sax di Rosen ed i virtuosismi alla tastiera di Nastro ne scaturirà una serata di jazz esaltante.Tanto più che la sezione ritmica vanta con il pianista di Castellammare (ormai residente a Roma) un'antica intesa: "", racconta Nastro che ricorda anche una formazione ed un disco registrato nel '97 con il bassista salernitano ed il batterista di Pomigliano: "".In allestimento per venerdì sul palco della Torretta una scaletta basata su pezzi di Charlie Parker, a cominciare dal celebre Cheryl. Normale, in fondo, che un sassofonista come Rosen, renda omaggio al mitico Bird.In programma anche altri standard come il celeberrimo "", tutti naturalmente rivisitati in chiave personale, ma non è da escludere qualche classico napoletano in omaggio alla città ed al pubblico di casa.