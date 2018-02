Lorenzo si ferma ancora al palo,

non basta quel tiro da maestro

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 19.02.2018)

Buttata alle ortiche l'Europa League, che ha visto in campo la peggio gioventù azzurra, il campionato, solo il campionato chiama il Napoli al patto di agosto, Dimaro è un altro giorno.Torna in campo la banda dei titolarissimi. Ma il pomeriggio è grigio, piove, c'è un velo di malinconia sul San Paolo. E così la banda suona il rock, ma è un rock bambino, non proprio sopraffino. In ogni caso, lussazione della Spal.Leonardo Semplici ammira Sarri, lo subisce, lo controlla e il Napoli s'imbambola nel giardino dei Semplici. Ci vuole Allan per vincere, da attaccante perforante come non lo sono stati i celebri moschettieri del tridente.È brutta la Juventus contro il Toro, ma vince (1-0). Non è bello il Napoli contro la Spal, ma vince (1-0). Pan per focaccia. Sorpasso e controsorpasso. Si va avanti così. A botta e risposta. Chi la dura, la vince.Non che la Spal abbia spaventato il Napoli (16 tiri a due per gli azzurri, 6-1 nello specchio della porta). Ma, accidenti, trovato il gol a partita appena iniziata, sembrava programmata una goleada con la terzultima in classifica. Invece, palla a me, palla a te, palla indietro, palla avanti, è stato tutto un ricamo sfrangiato dalle marcature della squadra ferrarese, da tutti i suoi uomini piazzati nella loro metà campo temendo il nubifragio dopo la pioggia naturale.Ma si vince anche così, come fa la Juve. Vivacchiando su un gol. Speculando sul minimo vantaggio.Due fiammate del Napoli all'inizio e alla fine, ma niente raddoppio. Dove sono più gli scatti di Mertens? Dove sono più le intrusioni di Callejon? Dov'è più Lorenzo Insigne?Lo scugnizzo di Frattamaggiore è sotto macumba. Il gol gli manca da 58 giorni. Lorenzo fa il saggio: "Si vince di squadra, l'importante è vincere". Senza fare l'egoista, contro la Spal, Lorenzo il gol l'ha cercato, più di tutti, unico azzurro a puntare la rete di Meret, il più pericoloso senza dubbio ma anche senza fortuna.Prima del gol di Allan, Lorenzo ha fatto le sue veroniche, si è "bevuto" Salamon e ha mirato il palo lungo. La deviazione di Vicari ha sviato la palla sul legno lontano (3'). Poteva essere l'inizio del festival.Il Napoli non è proprio la squadra che prende più pali (11, in testa l'Inter con 15, Roma 14, Juventus 13), ma i pali del Napoli hanno un marchio, Insigne (5), che ne ha presi più di Immobile e Dzeko (4), più di Higuain e Dybala (3).Allargare le porte, diminuire la sfortuna? E i pali sono tiri "dentro" o "fuori"? Polemica antica. I soloni dicono che il palo è un tiro sbagliato. I romantici ribattono che il palo è un tiro sfortunato, cinque centimetri di sfortuna.Atteso da Salamon e raddoppiato da Lazzari, Insigne ha giocato una partita di generoso impegno. Il fatto è che la palla non "cantava" da nessuna parte. Tanti tocchi sporchi degli azzurri. Palloni che scivolavano via e il ricamo non riusciva sino in fondo. Lo straordinario possesso-palla (67%) metteva fuori partita la Spal, la teneva lontana da Reina, ma non riusciva a rifinire il merletto azzurro.Nella partita mai in pericolo, ma poteva complicarsi per un accidenti sul filo del vantaggio troppo sottile, con il Var che annullava il raddoppio di Hamsik, Insigne ha giocato "di squadra".Non s'è mai immalinconito per un dribbling perso, mai s'è innervosito per un pallone sfiorato, non ha mai mollato per un rimpallo contrario. Ha giocato per dare sostanza, arretrando, svariando, recuperando in difesa sulle puntate di Lazzari. Non s'è mai intestardito nel cercare la soluzione individuale, sempre accerchiato dagli avversari.Ancora più in evidenza nel secondo tempo quando la Spal ha tentato qualche sortita coraggiosa, ingolosita dal pareggio perché ingannata dal Napoli poco brillante, ma attento a non farsi buggerare.Negli ultimi dieci minuti, un Napoli apparentemente arrendevole al pomeriggio poco smagliante ha lanciato segnali di forza. E Lorenzo è stato a un soffio dal mettere il sigillo al match. È scattato sulla sinistra, ha lasciato sul posto Lazzari con un ancheggiamento repentino, è entrato in area sbilanciando Salamon e, con un colpo di biliardo, ha mandato la palla verso l'angolino lontano dove solo gli dei dispettosi hanno soffiato sulla traiettoria magica facendola girare oltre il palo.Coraggio, Lorenzo. Non aver paura di sbagliare un tiro di splendore, non è da questi particolari che si giudica un giocatore. Così canterebbe Francesco De Gregori.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (78' Diawara), Hamsik (67' Zielinski); Callejon (76' Rog), Mertens Insigne.Meret; Salamon, Vicari, Felipe, Schiattarella, Lazzari, Viviani, Grassi (30' st Floccari), Dramè (17' st Costa), Kurtic, Antenucci (37' st Paloschi)Gavillucci (Latina).6' pt Allan.Atalanta-Fiorentina 1-1, Benevento-Crotone 3-2, Bologna Sassuolo 2-1, Chievo-Cagliari 2-1, Genoa-Inter 2-0, Milan-Sampdoria 1-0, Napoli-Spal 1-0, Torino-Juventus 0-1, Udinese-Roma 0-2.Napoli 66; Juventus 65; Roma 50; Inter 48; Lazio 46; Sampdoria 41; Milan 41; Atalanta 38; Torino 36; Udinese 33; Fiorentina 32; Genoa 30; Bologna 30; Cagliari 25; Chievo 25; Sassuolo 23; Crotone 21; Spal 17; Verona 16; Benevento 10.Bologna-Genoa, Inter-Benevento.Crotone-Spal, Fiorentina-Chievo, Juventus-Atalanta, Roma-Milan, Sampdoria-Udinese, Sassuolo-Lazio, Verona-Torino.Cagliari-Napoli.