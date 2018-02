L'ora più buia, di Joe Wright

di Giovanna D'Arbitrio

Ancora presente con successo sugli schermi da diverse settimane, di Joe Wright, che racconta le vicende di), Primo Ministro britannico, durante la II guerra mondiale.Il film ha ottenuto diverse Nomination agli Oscar 2018, come Miglior Film, per Miglior attore a Gary Oldman, Migliore Fotografia a Bruno Delbonnel, Migliore Scenografia a Sarah Greenwood e Katie Spencer, Miglior trucco a David Malinowski, Lucy Sibbick e Kazuhiro Tsuji, Migliori Costumi a Jacqueline Durran.Nel 1940 Winston Churchill, divenuto Primo Ministro dopo le dimissioni di Neville Chamberlain, deve prendere una grave decisione: negoziare un trattato di pace con la Germania nazista o continuare la guerra per difendere i valori democratici e la libertà in U.K..Quando molti paesi europei crollano sotto l'avanzata delle milizie germaniche e la minaccia di invasione diventa imminente anche per il Regno Unito, Churchill dovrà coraggiosamente affrontare l'ora più buia della nazione.Benché l'opinione pubblica non fosse preparata, il re Giorgio VI si mostrasse inizialmente scettico e il suo stesso partito (quello conservatore) tramasse contro di lui, Churchill riuscirà a mobilitare l'intera nazione, cambiando il corso della storia mondiale con la forza dei suoi memorabili discorsi e l'indimenticabile frase "" (Non ci arrenderemo mai!). E non a caso una delle ultime frasi del film è "".Anche se è un buon film,appare tuttavia quasi come una biografia di Churchill durante il periodo che si estende dall'elezione a Premier fino all'evacuazione delle forze armate inglesi da Dunkerque, più centrato sulla descrizione del personaggio, visto nella vita privata con vizi e virtù, come alcol, fumo e cibi saporiti, il carattere difficile e ironico, il rapporto con la moglie Clementine () e perfino con la paziente segretaria, Elizabeth Layton Nel (), nonché con i vari politici dell'epoca che perdono spessore nel fare quasi da sfondo per dar maggior risalto alla sua grandezza.Film storico dunque fino ad un certo punto, considerata la drammaticità dell'epoca con i gravi eventi che sconvolsero l'Europa.Bravi anche gli altri interpreti, oltre a G. Oldman e K. S. Thomas, come Ben Mendelsohn (Giorgio VI),Lily James (Elizabeth Layton), Ronald Pickup (Neville Chamberlain), David Strathairn (Franklin Delano Roosevelt).Per concludere, ecco un'intervista al regista: