"Restituzioni" di Salvatore Vitagliano

di Marco Polito

Giovedì 22 febbraio alle ore 18:30 Spazio NEA inaugura "", personale di. L'ultima produzione artistica dell'artista napoletano sarà visitabile fino al 22 marzo.Scrive Vitaliano Corbi:Salvatore Vitagliano, pittore e scultore napoletano, inizia il suo percorso artistico con un profondo interesse per il mondo antico, in particolare con quello delle antiche culture dell'Italia preromana.I primi anni '70 lo vedono partecipe del Gruppo archeologico napoletano e fino al '78 è fedele ricercatore della scienza della mestica.Dopo un periodo di lunga riflessione con rare apparizioni sulla "scena", che lo portano ad isolarsi dal circuito cittadino e a considerare l'arte come un'unità inscindibile dal tutto, realizza i primi libri in copia unica come "" e un film mai girato "" a cui seguiranno alcune mostre con sculture innovative come "".Verso la metà degli anni novanta si avvicina al mondo del teatro cittadino prestando la sua opera ad alcuni lavori di Antonio Neiwiller ed in seguito a Putignani, Martone, Berardinis e Cantalupo. Dal '90 al '96 ritorna agli antichi trascorsi archeologici: sono di quegli anni due grandi opere di pittura "" e "" e una scultura-installazione "" (assemblaggio in vari elementi di circa cinquemila tasselli in terracotta).Nel corso degli anni '90 cambia il suo nome in Zhao. Nel 1996 è inizia ad insegnare all'Accademia partenopea e successivamente al liceo d'Arte "Suor Orsola Benincasa". Nel '97 è protagonista di un breve film di Mario Martone. È lui stesso autore di alcuni video come "".Nel 2001 installa una sua opera in piazza dei Girolamini a Napoli. Del 2004 è una personale al museo della Scienza di Napoli. Alcune sue opere sono esposte in permanenza alla Quadreria dell'Istituto D'Arte di Napoli, al Museo "De Nittis" di Barletta, alla fondazione IDIS di Città della Scienza.È molto noto in Francia, dove ha esposto con personali e collettive a Marsiglia, Tolosa, Nantes e Parigi. A Napoli l'ultima personale risale al 2011 al Museo Madre.------------------------------titolo:artista:Salvatore Vitaglianodurata:22 febbraio - 22 marzo 2018dove:Spazio NEA, via Costantinopoli 53 / piazza Bellini 59 - Napoliorario:lunedì - domenica dalle 9.00 alle 2.00 amingresso:liberocontatti: 081 18705839 | info@spazionea.it