Francesca Tandoi, piano e voce con tanto swing

di Adriano Cisternino

Un amore (artistico) a prima vista. Si sono visti, piaciuti e in meno di un giorno hanno registrato un disco, "", che uscirà presto per l'etichetta giapponese Albore e che presenteranno venerdì 9 febbraio al Music Art (ore 21,30). Sono Francesca Tandoi, piano e voce, Luca Bulgarelli, contrabbasso, ed Amedeo Ariano, batteria.Ariano è un musicista cui non fanno difetto iniziativa ed immaginazione ("sottolinea"), al di là del suo spessore artistico che lo ha portato fra l'altro (citazione più che mai di attualità) per ben due volte sul podio di Sanremo, con Sergio Cammariere nel 2003 e con Nicki Nicolai e Stefano Di Battista nel 2005.Detto fatto, insomma, registrazione in tempi brevissimi, anche perché Francesca Tandoi (grande fan di Oscar Peterson) è romana ma vive da quasi dieci anni in Olanda dove svolge un'intensa attività con musicisti olandesi e belgi. Il suo pianismo carico di swing è trascinante, di quello che - per dirla con Miles Davis - fa muovere i piedi e lo senti lungo la schiena. Altrettanto vale vale per la sua voce, duttile quanto incisiva.Immediato, dunque, il feeling in questo trio che ha legato di colpo tre musicisti provenienti da Roma, Salerno e Teramo, ennesima testimonianza dell'universalità del linguaggio musicale, specialmente quando gusto e ispirazione coincidono.È il classico trio jazz per un concerto strumentale e vocale di noti standard americani da riassaporare in versione personale tutta da scoprire.