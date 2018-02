Cuore Napoli Basket: Turner segna ed inventa

di Mario Triggiani

Se la gara di andata tra Napoli e Siena aveva dato un'indicazione precisa era stata che le due squadre, costruite con budget ed obiettivi diversi, erano sostanzialmente equivalenti sul parquet.Ad ottobre la partita era infatti finita ai supplementari, poi vinti da Siena, mentre ieri gli ultimi possessi hanno regalato una risicata vittoria alla formazione partenopea, uscita vittoriosa dal confronto per 71-70.Il Cuore Napoli Basket deve fare ancora una volta a meno di Mastroianni, infortunato alla caviglia e costretto a camminare con l'ausilio delle stampelle ed a seguire la partita seduto in parterre.Parte dunque in quintetto Alessio Ronconi che sin dai primi minuti mette in mostra una spiccata intensità difensiva, condita dalla voglia di gettarsi su ogni rimbalzo sotto entrambe le plance.In attacco a risolvere tutti i problemi ci pensa Elston Turner che contro la sua ex squadra ci tiene a far bella figura e realizza ripetutamente dalla lunga distanza.Al riposo lungo Napoli è avanti grazie anche ad un 5/10 complessivo da tre, mentre Siena è a meno del 30% al tiro pesante.Negli ultimi due quarti sale in cattedra Nikolic che, dopo qualche gara sottotono, torna ad assumersi importanti responsabilità in attacco.Sono due tiri allo scadere della giovane ala serba a tenere in gara Napoli fino agli ultimi possessi.Quando mancano quarantotto secondi Siena è avanti di uno ed ha il possesso del pallone. Ebanks sbaglia il tiro dalla media, ma Vildera è lesto a catturare il rimbalzo ed a riaprire verso l'esterno dell'area.Sandri sbaglia la tripla e così Napoli ha l'ultimo possesso della gara per effettuare il sorpasso. Turner è abile a subire il fallo e dunque va in lunetta realizzando un 2/2 di vitale importanza.Siena ha solo quattro secondi per costruirsi il tiro e ad onor del vero Ebanks riesce anche a liberarsi in tempo, ma il ferro sputa la conclusione dell'americano e così Napoli ed i napoletani possono festeggiare il ritorno alla vittoria dopo sette sconfitte consecutive.È un Bartocci contento della prestazione della sua squadra quello che si presenta in conferenza stampa post-gara:Il Cuore Napoli Basket tornerà in campo mercoledì sera per il turno infrasettimanale che vedrà la squadra partenopea impegnata al PalaConad di Trapani contro la squadra locale, che occupa la sesta posizione in classifica.Sarà la seconda di tre gare giocate in una sola settimana, visto che domenica prossima il PalaBarbuto ospiterà la sfida tra Napoli e Tortona.Le contemporanee vittorie delle altre dirette concorrenti per la corsa-salvezza, se da un lato ha sminuito l'entusiasmo per il successo di ieri, dall'altro dimostra ancora una volta come per conquistare la permanenza in A2 sarà necessario conquistare tante altre vittorie in un campionato così equilibrato come quello di quest'anno.TabelliniElston jr Turner 20 (4/11, 3/7), Stefan Nikolic 18 (6/12, 2/4), Guglielmo Caruso 11 (5/7, 0/0), Nikolay Vangelov 8 (3/7, 0/0), Jermaine Thomas 7 (2/2, 1/2), Bruno Mascolo 5 (1/2, 1/2), Alessio Ronconi 2 (1/3, 0/4), Roberto Maggio 0 (0/0, 0/0), Antonio Crescenzi 0 (0/0, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Matteo Fioravanti 0 (0/0, 0/0)6 / 925 6 + 19 (Alessio Ronconi 9)15 (Elston jr Turner, Stefan Nikolic 3)Devin maurice Ebanks 23 (9/16, 0/2), Daniele Sandri 13 (3/9, 2/6), Giovanni Vildera 11 (3/5, 0/0), Lorenzo Saccaggi 8 (3/4, 0/2), Andrea Casella 8 (0/2, 2/4), Tomas Kyzlink 4 (2/3, 0/1), Stefano Borsato 3 (0/1, 1/2), Niccolo Lurini 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ceccarelli 0 (0/0, 0/0), Janko Cepic 0 (0/0, 0/0), Marko Simonovic 0 (0/0, 0/0), Federico Lestini 0 (0/0, 0/0)15 / 1835 9 + 26 (Giovanni Vildera 16)13 (Lorenzo Saccaggi, Tomas Kyzlink 3)