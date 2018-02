Clochard in chiesa, il blitz elettorale

di Vittorio Del Tufo (da: il Mattino del 4.02,2017)

Venerdì mattina un gruppo di attivisti di "", la lista elettorale nata dall'esperienza del centro sociale napoletano "", ha occupato la chiesa di Sant'Antonio a Tarsia, a Napoli, da tempo chiusa, inutilizzata e già saccheggiata in passato, per ospitare i senza fissa dimora.Il metodo dell'occupazione fa così irruzione in una campagna elettorale già maleodorante e plumbea segnalando il rischio di una nuova deriva: mentre tutti i partiti fanno più o meno a gara a chi la spara più grossa, la neonata formazione politica considerata dal sindaco de Magistris "" decide di andare oltre.Decide cioè di violare le regole e di infrangere la legge per assurgere a paladina dei diseredati, dei disperati e dei bisognosi. Un intento apparentemente nobile - anziché lasciarla marcire, diamo la chiesa ai clochard - che utilizza come grimaldello lo stato pietoso in cui versano tanti luoghi di culto in città: depredati, saccheggiati ma soprattutto abbandonati e chiusi a chiave da tempo, nell'indifferenza colpevole delle istituzioni e della stessa Chiesa.L'alibi utilizzato dagli antagonisti è di facile presa, ma resta pur sempre un alibi. Ed è un alibi che si sposa perfettamente con la deriva demagogica e populista di una certa politica arraffa-consenso che maschera dietro un linguaggio fintamente rivoluzionario - Napoli città ribelle, autonoma e antagonista - la propria incapacità di risolvere i problemi in modo reale e concreto.Con il linguaggio dei fatti, cioè, e non della retorica del ribellismo. Questo giornale ha speso fiumi di inchiostro per denunciare lo scandalo delle chiese sbarrate, del patrimonio artistico che cade a pezzi. Della memoria negata, rimossa, perduta.Ha preteso e continuerà a pretendere dalle istituzioni - da tutte le istituzioni, anche da quelle ecclesiastiche - che si ponga rimedio a questo scandalo facendo rivivere tanti luoghi della memoria abbandonati a un intollerabile degrado, e la chiesa di Sant'Antonio a Tarsia - che appartiene ai Missionari Redentoristi, l'ordine di Sant'Alfonso Maria de' Liguori - è uno di questi luoghi.Ma non è consentito a nessuno utilizzare strumentalmente l'argomento dei monumenti in rovina per piegarlo alle proprie esigenze politiche e in questo caso addirittura elettorali. Si fa fatica a tollerare che tanti prestigiosi luoghi della città siano abbandonati e ridotti a discarica, fino a diventare facile preda di vandali e balordi; ma si fa ancora più fatica ad accettare l'idea che l'illegalità diventi un metodo, anzi l'unico metodo, per far valere le proprie ragioni, anche quando sono ammantate di retorica buonista.Tocca alle istituzioni risolvere il problema dei clochard, come tocca alle istituzioni, e solo alle istituzioni, valorizzare e assegnare i beni sottratti alla socialità, con procedure di evidenza pubblica. Tutto il resto è caos, è gazzarra, è ammuina: anche effettuare un blitz nel bel mezzo della campagna elettorale, o usare l'argomento del welfare negato per urlare verità rivoluzionarie che non fanno avanzare di un solo passo questa città sul terreno della civiltà e della modernità.Per questo le istituzioni hanno oggi il dovere di intervenire: per evitare che il pessimo esempio di Sant'Antonio a Tarsia faccia scuola e scateni la corsa a nuove occupazioni. Questo vuol dire: teniamoci le chiese sbarrate e i clochard per strada? Ovviamente no. xVuol dire richiamare tutti e ciascuno agli obblighi derivanti dal proprio ruolo. Vuol dire pretendere da tutti e da ciascuno che facciano bene, e con rigore, il lavoro per il quale sono pagati. O non usciremo dal grande equivoco nel quale siamo precipitati, ovvero che in una città dove ogni illegalità è concessa, tollerata, quasi istituzionalizzata, l'intolleranza alle regole diventi il principio ispiratore dei rapporti sociali.Perché questa moderna giungla metropolitana non ha niente di rivoluzionario, è un non-luogo dove i cittadini sono sempre più disorientati e non sanno più a chi rivolgersi per far valere i propri diritti.Da questo punto di vista l'occupazione "umanitaria" della chiesa di Sant'Antonio a Tarsia è davvero il simbolo di una città capovolta, che segnala non solo l'uso politico e strumentale dei problemi che dovrebbero essere risolti in tutt'altro modo - con una rete di welfare efficiente, per esempio, e con strutture attrezzate e dormitori pubblici in grado di accogliere i senzatetto - ma soprattutto la fragilità di un patrimonio collettivo che meriterebbe ben altro rispetto. Da parte di chi lo ha profanato e da parte di chi ha tollerato che marcisse nell'incuria e nel degrado.Qualche anno fa allo scandalo delle chiese abbandonate e a rischio crollo Paolo Barbuto dedicò un libro che avrebbe dovuto scuotere le coscienze. Nulla è cambiato, da allora. Su 203 edifici di culto solo 79 svolgono l'iniziale funzione accogliendo i fedeli. Altre 124 sono state cancellate dall'itinerario della cristianità: abbandonate, chiuse, depredate.Pensiamo davvero che i letti accatastati nella chiesa occupata venerdì siano una risposta al degrado, all'incuria, alle colpevoli omissioni che hanno mandato in rovina una buona parte del patrimonio artistico e culturale della città?Vogliamo davvero illuderci che l'occupazione illegale degli spazi pubblici abbandonati sia un esempio virtuoso, e non piuttosto il segno di un fallimento, l'ennesimo fallimento di una politica che non riesce a rispondere ai bisogni e accetta di venire surrogata dalle prove di forza di un centro sociale?