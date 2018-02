The Post, di Steven Spielberg

di Giovanna D'Arbitrio

di, film che ha ottenuto due nomination agli Oscar 2018 (Miglior Film, Miglior attrice protagonista, Meryl Streep), racconta la vicenda dei, documenti top secret, pubblicati prima dal New York Times e poi dal Washington Post.Il film è centrato sulla figura di Katherine Meyer Graham (), figlia di Eugene Meyer proprietario del Post fin dal 1933, la quale nel 1963 ereditò la direzione del giornale dal marito Phil Grahams, morto suicida.Nel 1971 ella fu costretta a prendere una difficile decisione: pubblicare o meno documenti governativi segreti sulla guerra nel Vietnam, sottratti da Daniel Elisberg (Matthew Rhys), politico dello staff di Robert McNamara (Bruce Greenwood), ministro della difesa ai tempi del presidente Nixon.Elisberg consegnò dapprima tutto il materiale al New York Times, ma quando Nixon chiese un'ingiunzione contro di esso, egli offrì i documenti al Post.Grande fu il rischio, dunque, corso da Katherine Graham, donna apparentemente fragile e condizionata da una società in cui il potere degli uomini era ancora più forte, nonché da amicizie con personaggi politici in cui ella aveva creduto, come i Kennedy e lo stesso McNamara.Ella si trovò inoltre a dover valutare da un lato i pareri di consiglieri, soci, bancari e investitori contrari alla pubblicazione, dall'altro le istanze di Ben Bradlee (Tom Hanks) e tutto il suo staff uniti nell'esserne a favore, per difendereDue le frasi più significative del film sulla libertà di stampa che deve essere "" e quella di Phil Graham citata da Katherine:"".Siamo grati al grande Spielberg per averci regalato un film significativo, ricordando la vittoria conseguita da una donna coraggiosa e da giornalisti in gamba che svelarono le menzogne del potere, menzogne che mandarono per anni in guerra migliaia di giovani, morti invano in un conflitto già considerato perso, solo per esaltare il prestigio degli USA e altri oscuri interessi.Dopo la pubblicazione dei Pentagon Papers, altri giornali seguirono il suo esempio e dopo qualche anno fu ancora il Post a portare a galla lo scandalo Watergate che costrinse Nixon alle dimissioni.Bel cast di attori, strepitosa Meryl Streep, bravo Tom Hanks, notevole la sceneggiatura (L. Hannah, J. Singer)con i suoi ritmi crescenti, sempre più serrati ed entusiasmanti nella seconda parte del film.Ecco l'intervista al regista: