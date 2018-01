L'Acquedotto romano del Serino

di Antonio Cangiano

Sarà inaugurato a breve, un importante tratto dell'Acquedotto romano del Serino in località Tirone nel comune di Palma Campania in provincia di Napoli.Dopo una serie di "" dovute a controversie sorte tra i proprietari dei terreni attraversati dalla condotta e la Soprintendenza archeologica campana, i lavori di recupero del bene archeologico, ripartiti a novembre 2017 sono in dirittura d'arrivo. Per l'apertura si attende solo l'annuncio ufficiale da parte della Soprintendenza.Ad anticipare la conclusione dei lavori, Gennaro Barbato attivista e presidente dell'associazione "", che tanto si è speso per la rivalutazione del sito archeologico di Palma Campania e non solo.Dalla sua pagina Facebook dedicata "" Barbato commenta: "".Tra le prime opere pubbliche volute dall'imperatore Augusto in Campania, l'Acquedotto Augusteo costruito tra il 44 avanti Cristo e il 14 dopo Cristo, convogliando le sorgenti del Serino, sull'altopiano Irpino, riforniva la flotta romana del Mediterraneo acquartierata a Miseno.Portava inoltre acqua, attraverso diverse diramazioni, ai principali centri della regione Campania tra cui, in area vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale e per caduta, anche a Pompei.