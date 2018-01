Il peso dei segreti di Aki Shimazaki

di Luigi Alviggi

La mestizia abita le pagine di questo lungo romanzo ma, a conoscerla meglio, non si rivela un sentimento triste, e non è un paradosso.L'afflizione promana delle vicende narrate, un groviglio inestricabile di sentimenti che trascina diverse vite in un vortice di passione dettato da grandi amori, iniziati nella carne per muovere a conquistare lo spirito e guidare alle mutazioni necessarie per continuarli, tra ostacoli enormi che tendono a ostruirne la via.Il "" dipende da contorte vicende familiari di relazioni clandestine che turbano profondamente vite già provate da tragici eventi esterni e che, nel segreto imposto sulla situazione per non aggravarla ancor più, turbano le esistenze degli interessati.Umanità travolta da eccezionali vicende esterne che annientano migliaia di persone nell'uragano terrificante della guerra e delle sue funeste conseguenze.La prima parte del libro ci porta a Nagasaki pochi giorni prima del fatidico 9 agosto 1945, il giorno in cui la "bomba" fu sganciata sulla città. Le due bombe insieme - l'altra sganciata su Hiroshima il giorno 6 agosto - causarono (cifra stimata) oltre 250.000 morti immediate.La narrazione sa assumere toni struggenti. Il peso abnorme dei segreti familiari, al crescere dell'età, s'ingrossa, divenendo fardello sempre più pesante fino a strozzare la vita di chi ha vissuto eventi che, da giovani, non vengono ben percepiti, e che solo attraverso il lento cadere degli anni acquistano la reale fisionomia, gravandosi di tutto il carico che il groviglio di sentimenti e divieti viene ad assumere.La memoria del tragico passato - gran parte della narrazione inquadra il periodo dopo lo sgancio delle atomiche - a volte si nutre soltanto di vecchie fotografie, nelle quali i protagonisti bambini nemmeno sanno riconoscersi sia per la scarsità a quei tempi di reperti fotografici, sia perché per loro si sono succedute tante vicende che li hanno molto trasformati, anche se il tempo intercorso non è stato lungo.A parlare sono Yukiko, la madre di Namiko, narratrice della prima delle cinque parti in cui è diviso il libro, e l'unico nipote, figlio di Namiko e del marito separato che vive in Usa.Tutte le tragedie familiari nascono dal fatto che lei si innamora di Yukio senza sapere che è suo fratellastro. I due si sono frequentati da bambini perché il comune padre li faceva giocare insieme, e si ritrovano poi senza riconoscersi solo perché abitano vicino.Yukio è figlio della giovane amante Mariko, coreana molto giovane e orfana di tutti i familiari, la mamma e uno zio sono scomparsi nel grande terremoto del 1923 nella zona di Kantō (circa 400 km da Tokyo). Senza famiglia e di dubbie origini, il signor Horibe non la sposerà per unirsi a una donna di ricca e onorata famiglia.La seconda parte si apre appunto sulle vicende di Yukio, bambino di 4 anni, proprio l'età in cui si diverte con Yukiko, ignorando di esserne il fratellastro. Si ritrovano nel parco dove li portano la madre di lui e il padre di lei, amanti segreti nella massima cautela, per giocare insieme.Poi compare il signor Takahashi che si offre di sposare Mariko e adottarne il figlio. In rotta con i nobili genitori, contrari a queste nozze, il neomarito è costretto a spostarsi a Nagasaki con la sposa e il figlio.Seguiamo la crescita di Yukio, il muovere del padre adottivo in Manciuria per motivi di lavoro, il venire ad abitare vicino della famiglia Horibe, il cui uomo il ragazzo non sa essere il suo vero padre. Dopo un po' i due giovani, ormai adolescenti, si incontrano di nuovo, ma non possono ricordare di essersi già conosciuti più di dieci anni prima.Con gli incontri ripetuti l'amore divampa tra i due fino a che tutto diviene impossibile per Yukiko che scopre per caso il legame tra il padre e l'amante.Il libro, ponderoso, è di facile lettura sia per il lessico piano, direi familiare dell'Autrice, e sia per la brevità dei capitoli, spesso di sole due pagine. La Shimazaki scrive in un francese limpido, quasi elementare: non è la sua lingua nativa. Nelle poche pagine di ciascun capitolo, avvenimenti densi lo rendono abile a portare il suo mattone al grande edifico costruito dalla scrittrice.Un epico affresco di una vicenda familiare come tante, ma nella quale "" finisce con l'assumere la dimensione dominante. La forma narrativa ha la caratteristica speciale, pur nella semplicità del fluire, di colpire il lettore avvincendolo sempre più nelle traversie dei protagonisti, squassati dalle tempeste della vita.Aki Shimazaki, giapponese del 1954, vive in Canada dagli anni '80. Si è specializzata in cicli di romanzi di buon successo in diversi paesi, ed è attualmente impegnata nella stesura del suo terzo ciclo, dal titolo. Il presente lavoro è la raccolta di cinque libri, qui riuniti in un unico testo. Ogni parte è raccontata da un personaggio diverso, ma la vicenda è la stessa.E poi, altra importante caratteristica, poco noi occidentali conosciamo della guerra contro il Giappone vista dall'altra parte. Il Paese capitolerà il 15 agosto 1945, con la dichiarazione dell'imperatore Sherazade, il "vento divino", che porterà sulla coscienza fino alla morte i tre milioni di giapponesi, militari e civili, deceduti nella II guerra Mondiale per la sua ostinazione contro la resa. Tantissimi vittime del "", il suicidio valoroso del soldato (o del civile) da preferire al cadere prigioniero del nemico.Mi chiedo - come in altre letture precedenti di autori del sol levante - perché i nostri traduttori si ostinino a lasciare molti termini giapponesi nella versione in lingua italiana. Posso capire per quelle parole che esprimono oggetti, feste, cerimonie, specifiche di quella cultura, ma non comprendo perché usare "" al posto di camelia, oppure "" invece di rondine, o ancora "" per rosso, "" per ravanello, o la fiaba "" invece di Pollicina, e così via.Preziosità di esotismi inutili anzi, a mio avviso, del tutto deleteri. Parole, peraltro, già tradotte da ideogrammi, e dunque? Speciale forma di sadismo nei confronti dei lettori? Questi, peraltro, già molto travagliati da nomi di personaggi, per noi astrusi quanto mai, e, come in questo libro, a volte parecchio assonanti, Yukiko e Yukio, Mariko, Namiko e Tamako, Shizugo e Natsuko.Si finisce col rendere ardua la lettura, che in questo lavoro è di natura molto piacevole, e che sarebbe di sicuro più apprezzata se si potesse leggere speditamente senza i continui rimandi all'onnipresente, ritardante e inopportuno, glossario di fine libro.In questo caso ben 77 termini distinti, senza contare i derivati citati in buon ordine. Si è costretti dunque a procedere con attenzione attraverso i rimandi, quasi ci si addentrasse in un campo minato. Astruserie immotivate, pure circonvoluzioni e ostici ghirigori letterari di nessun rilievo a tutti gli effetti...Ricordando che la Corea è stata colonia dell'impero giapponese dal 1910 sino alla resa del paese nel '45, ancor oggi ci sono riserve dei nativi sui discendenti dei coreani costretti a suo tempo in Giappone per lavori forzati o peggio.L'Autrice ne parla di riflesso più volte in questo libro. Il problema esiste poiché tali discendenti non sono integrati appieno, nonostante sia passata più di una generazione dall'immigrazione. Una difficoltà simile ai figli nati in Italia di nostri immigrati.Intorno al nucleo centrale del segreto la scrittrice si allarga, in 400 pagine, a farci conoscere effetti e ripercussioni, prima dei protagonisti primari e poi scendendo a raccontarci le conseguenze come percepite da figli e nipoti, fornendo, in un certo qual modo, un quadro preciso del modo di sentire nipponico, legato a tradizioni quanto mai antiche.Attraverso i ricordi degli anziani che si avviano alla fine, prendono poi corpo dettagli sugli eventi che abbiamo già conosciuto ma che, resi grevi dagli anni, trovano una luce nuova ancor più toccante quando si pensa che la verità di quanto viene detto ormai si confronta soltanto con l'estrema solennità della morte.------------------------------------------------------------AKI SHIMAZAKI: Il peso dei segretitraduzione di Cinzia PoliFeltrinelli, 2016 - pp. 398 - € 19,00