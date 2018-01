Un Cuore Napoli Basket volenteroso cade a Latina

di Mario Triggiani

Nulla da fare per il Cuore Napoli Basket, sconfitto a Latina con il punteggio di 89-80.La formazione campana ha giocato una partita grintosa per tre quarti, grazie anche all'apporto del nuovo arrivato Turner, prima di doversi arrendere ad un avversario più fresco e capace di dominare i lunghi napoletani a rimbalzo.Il Cuore schiera in quintetto Ronconi al posto di Mastroianni infortunato alla caviglia. I riflettori sono però tutti per Turner e Thomas al loro debutto in canotta azzurra.Nel primo tempo i due americani fanno vedere belle cose ma purtroppo Thomas, alla prima gara dopo molti mesi di riposo, finisce presto la benzina e chiude un po' in ombra la gara.Nei quarti centrali Napoli prova anche la fuga portandosi a +10 ma non è mai in grado di arginare i lunghi di Latina che, complici anche i problemi di falli di Nikolic e Caruso, banchettano sotto il canestro di Napoli.Napoli arriva all'ultima frazione con cinque lunghezze di vantaggio ma un parziale di 22-4 spegne le speranze di Napoli di conquistare una vittoria meritata solo fino al 30'.Tra i napoletani, oltre ai due già citati americani da rivedere quando avranno avuto più di due giorni per entrare in ritmo con i compagni, prestazione lodevole anche per Maggio e Mascolo apparsi più tranquilli ed ordinati con l'arrivo di nuovi compagni che possano deresponsabilizzarli in sede di organizzazione dei giochi offensivi.La prossima partita per il Cuore Napoli Basket sarà domenica 4 febbraio al PalaBarbuto contro Siena, ex squadra di Turner.Oramai sembra di tutta evidenza che la lotta per la salvezza coinvolge solo Napoli e la Virtus Roma distante sei punti (ma con una partita in meno da giocare).Vincere contro Siena appare a questo punto assolutamente necessario per continuare a coltivare il sogno della permanenza nella categoria.Benacquista Latina - Cuore Napoli Basket 89-80 (25-20, 17-25, 21-23, 26-12)Josh Hairston 25 (10/13, 0/0), Benjamin Raymond iii 16 (6/11, 0/4), Giovanni Allodi 13 (3/5, 2/2), Andrea Pastore 10 (2/8, 2/8), Riccardo Tavernelli 9 (2/3, 0/2), Andrea Saccaggi 9 (2/3, 1/4), Alfonso Di ianni 4 (2/2, 0/1), Marco Lagana 3 (1/2, 0/2), Lorenzo Stillitano 0 (0/0, 0/0), Matija Jovovic 0 (0/0, 0/0), Matteo Ambrosin 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavallo 0 (0/0, 0/0)18 / 2440 13 + 27 (Josh Hairston, Benjamin Raymond iii 11)16 (Andrea Pastore 5)Elston jr Turner 20 (8/13, 1/6), Bruno Mascolo 15 (2/3, 3/5), Nikolay Vangelov 13 (5/9, 0/0), Guglielmo Caruso 9 (3/5, 0/2), Stefan Nikolic 9 (3/4, 0/1), Jermaine Thomas 6 (0/2, 2/5), Alessio Ronconi 3 (0/0, 1/1), Roberto Maggio 3 (0/0, 1/2), Matteo Fioravanti 2 (1/1, 0/1), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 12 / 16Rimbalzi: 27 5 + 22 (Elston jr Turner 6)Assist: 14 (Elston jr Turner 6)