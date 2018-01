Il 20° anniversario del Premio Buona Sanità

di Redazione

Venerdi 26 Gennaio alle ore 17.30 al Teatro Mediterraneo della Mostra di Oltremare si è tenuta la Manifestazione del premio " Buona Sanità" nel Ventesimo Anniversario della sua istituzione.Il premio Buona Sanità racconta e incoraggia le verità che funzionano in tutta Italia, per dare visibilità, luce, coraggio e soprattutto speranza ai quei professionisti della salute che con la loro testimonianza di vita, con la loro professionalità e sacrificio sono d'esempio per il mondo dell'umana sofferenza.Il premio è dedicato a Costantino Mazzeo, un manager campano virtuoso, esempio concreto, una vita spesa al servizio della Sanità. Un direttore a "porte aperte".Tutto il mondo della Sanità sono la base per "Lavorare per erogare salute". La buona sanità c'è ed è tanta. Solo viene sommersa da quell'altra che fa più rumore e nasconde quanti nella sofferenza, nella dedizione continuano a credere e a sperare, quasi in un mondo sommerso.Il vero potere è il servizio, un esercito impegnato 365 giorni all'anno in qualsiasi condizione e luogo, un esercito a volte dimenticato e vessato.Quest'anno a Napoli con il Prefetto di Napoli Carmela Pagano, il Questore di Napoli Antonio De Iesu, il Generale dei Carabinieri Mario Cinque, il Generale dei Nas Adelmo Nusi, interverranno realtà provenienti da tutto il Paese.Anche la Chiesa, così come fortemente esortata da Papa Francesco, esce fuori dal Tempio, esce fuori dalle cattedrali per approdare sul terreno sociale per andare sempre più verso le periferie esistenziali del dolore e della sofferenza.Viene premiato come esempio di Terra di Lavoro il Vescovo Angelo Spinillo. Premiate le strutture ospedaliere sia pubbliche che private, che ben supportano il pubblico anche con sacrifici, perché tutti insieme supportano il Sistema Sanitario Nazionale.Ad esempio si premia l'Ospedale Cardarelli per il grave peso del carico lavorativo che deve sopportare e supportare, ma anche le eccellenze che ne fanno l'ospedale più importante del Meridione.Si premia la Fondazione Pascale per l'Amore alla ricerca, e l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.Vengono premiate anche realtà e eccellenze di altre Regioni quali: Lombardia, Veneto, Lazio, Molise, Puglia, perché la sanità è unica e deve essere uguale in Italia, nonché le Università base palestra del futuro.dichiara Maria Rosaria Rondinella, Presidente dell'Associazione Buona Sanità.afferma Olga Narciso che da voce al Comitato Etico-Scientifico.