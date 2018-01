Napoli piazza un altro colpo:

preso Elston Turner

di Mario Triggiani

Non si è perso d'animo il Cuore Napoli Basket che, dopo aver dovuto incassare la rinuncia all'arrivo in Italia da parte di Mark Car a causa di un gravissimo problema familiare che lo ha colpito nello scorso weekend, ha subito reagito trovando velocemente un accordo di massima con il play americano Elston Turner.Turner ha iniziato la stagione a Siena, dove fino a due settimane fa ha fatto registrare medie di 15 punti, 3.6 rimbalzi e 3.6 assist per gara prima di essere tagliato dalla squadra toscana.Proprio grazie alla sua esperienza senese Turner ha potuto accasarsi a Napoli, visto che la società partenopea non aveva più a disposizione alcun visto per mettere sotto contratto un giocatore extracomunitario che non avesse già giocato almeno 5 gare in Italia in questa stagione.Quella di Siena non è stata comunque la prima canotta di una squadra italiana che Tuner ha vestito nelle ultime stagioni, visto che dopo essere uscito nel 2013 dal college di Texas A&M (media di 17.5 punti l'ultimo anno) ha giocato in Serie A con Pesaro, Brindisi e Cremona dove ha chiuso la scorsa stagione con 10.1 punti di media.Turner è già arrivato a Napoli ed ha sostenuto il suo primo allenamento con i compagni agli ordini di coach Bartocci. Dovrebbe dunque esordire domenica nella gara di Latina al fianco dell'altro nuovo arrivato Jermaine Thomas, che essendo già stato tesserato sarà sicuramente della partita (a differenza di Mastroianni che lamenta ancora un dolore alla caviglia).Sta prendendo dunque forma il roster napoletano che chiuderà la stagione tentando l'ultimo decisivo arrembaggio al treno-salvezza. Ai giocatori nuovi arrivati dovrebbe infatti aggiungersi un ultimo tassello rappresentato da un lungo Under che allunghi le rotazioni.Comunque vada a finire, la dirigenza napoletana ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per rimediare agli errori iniziali. Ora la salvezza passerà per quanta voglia di lottare dimostreranno gli atleti e quanto impiegheranno i nuovi acquisti ad amalgamarsi con il resto della squadra.