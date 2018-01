Tre manifesti a Ebbing, Missouri, di Martin McDonagh

di Giovanna D'Arbitrio

, sceneggiato e diretto da, ha già ottenuto vari Golden Globe 2018, come miglior film drammatico, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attrice (), miglior attore non protagonista ().La storia inizia a Ebbing Missouri, dove Mildred (F. McDormand), divorziata e madre di Robbie, prova dolore e rabbia contro chi pur avendo violentato e bruciata viva la figlia Angela, non è stato mai scoperto e punito.Dopo aver scoperto sul luogo del delitto tre cartelloni pubblicitari in disuso, decide di affittarli nell'agenzia di Red Welby, facendovi affiggere tre manifesti con tre frasi:La protesta di Mildred desta l'interesse di televisione e giornali, ma scatena reazioni negative contro di lei e il figlio con soprusi e minacce da parte di concittadini che stimano lo sceriffo Willoughby (), uomo onesto, oltre tutto in fase terminale per un cancro. Il più accanito tra loro è Jason (), giovane poliziotto alcolizzato e violento, conosciuto come torturatore di neri e di gay.Gli eventi si complicano e si susseguono in un crescendo di bassezze e violenze che ogni tanto cedono il posto ad insospettati gesti di umanità e sprazzi di sensibilità perfino in esseri quasi animaleschi, beceri e volgari.Non è certo il Paese del "sogno americano", ma l'America razzista, ignorante e oscura, forse quella più attuale del trumpismo imperante che non è capace di offrire giustizia ai più deboli, ma che consente di girare armati e farsi giustizia da sé. Per fortuna tanti americani si comportano in modo diverso in USA, una nazione ricca di contrasti.Personaggi strani quelli del film, nei quali il bene e il male non hanno netti confini, quindi ancora più inquietanti da capire e giudicare, come Jason, il poliziotto violento, attraverso li quale il regista forse vuol dimostrare che se poi da carnefice si diventa vittima e si prova la violenza sulla propria pelle, qualcosa può cambiare e generare finalmente una svolta.Un film senz'altro originale, ma cupo e violento, in cui si staglia possente la figura della madre che pretende giustizia, interpretata in modo magistrale da Frances McDormand. Bravi anche Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes e Peter Dinklage. Notevole la sceneggiatura di Martin McDonagh.Ecco un'interessante intervista al regista: