Torna il pugilato al Palabarbuto

di Adriano Cisternino

Si fa fatica a ricordare l'ultima volta che Napoli ha ospitato un match di boxe tra professionisti con un titolo internazionale in palio.In attesa che gli amanti delle statistiche caritatevolmente ci soccorrano, c'è da applaudire l'annuncio dell'organizzatore romano Davide Buccioni che il 24 febbraio presenterà al Palabarbuto di Fuorigrotta il titolo Intercontinentale Ibf dei superleggeri fra Francesco Lomasto, napoletano residente a Pomezia, e l'argentino Jeremias Nicolas Ponce.Lomasto è un ragazzo nato e cresciuto a Miano, ma residente da una decina d'anni a Pomezia, fresco campione d'Italia dei 63 chili, la categoria di Oliva, titolo conquistato il 30 settembre scorso al Palazzetto dello sport di Roma dopo una chiara e convincente vittoria sul siciliano Luciano Randazzo.Appena sceso dal ring con la cintura tricolore ai fianchi, ai microfoni di Sportitalia il neo campione rivelò - con chiaro accento partenopeo - che il suo sogno era disputare un match importante a Napoli, davanti al suo pubblico.Detto fatto: Davide Buccioni, il suo manager, non ha perso tempo e, con l'intervento di Patrizio Oliva che crede molto in questo ragazzo e con la collaborazione di Radio Kiss Kiss, ha prenotato per sabato 24 febbraio, la disponibilità del Palabarbuto che eccezionalmente passerà dal basket al pugilato per il titolo Intercontinentale di un pugile napoletano.La boxe non è una novità per l'impianto di Fuorigrotta che già nel 2010 ospitò un'edizione dei campionati italiani dilettanti per l'organizzazione della "Eventualente" di Luciano Cotena.Il pugilato professionistico però è una novità assoluta ed in qualche modo rievoca i tempi in cui proprio Patrizio Oliva, a distanza di qualche decina di metri, nel "fu-Palargento", richiamava migliaia di napoletani intorno al ring.Francesco Lomasto sogna di rinverdire un po' quei tempi.