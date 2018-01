Come ai tempi di Chiappella

è tornata la difesa di ferro

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 24.01.2018)

Dalla vittoria di Bergamo arrivano due magnifiche notizie. Miglior difesa del campionato per il Napoli (13 gol; Juventus e Roma 15) e Sarri che gabba Gasperini.Il Gasp si aspettava la solita giostrina azzurra, il tiki-taka, i passaggi ripetuti, il possesso insistito prima di tirare, tutto il giochino che il tecnico bergamasco tamponava e distruggeva con le asfissianti marcature a uomo.Invece, Sarri ha fatto giocare il Napoli "come l'Atalanta", difesa serrata e aggressiva, metà campo azzurra sempre coperta, Allan superbo nel pressing, Koulibaly fantastico, Jorginho arretrato a schermare con efficacia la zona centrale da dove è partito un solo tiro dell'Atalanta (gran volo di Reina).In "versione Atalanta" il Napoli ha spento l'Atalanta vera.Miglior difesa del campionato. Undici partite senza prendere gol (5 in casa, 6 fuori), una in meno della Juventus (dodici: 8 in casa, 4 fuori), staccata la Roma (nove: 4 in casa, 5 fuori).Si dice che gli scudetti si vincono con la migliore difesa. Il Napoli è sulla buona strada. Sarri ha ormai ottenuto dalla squadra una efficace fase difensiva.Si va col ricordo ad un'altra superba difesa azzurra. Era come una cantilena: Zoff, Ripari, Pogliana, Zurlini, Panzanato, Bianchi.È stata la migliore difesa della storia del Napoli. Campionato 1970-71 a sedici squadre, solo 17 gol subiti (più uno 0-2 a tavolino).Nei campionati a sedici squadre, il record assoluto della migliore difesa appartiene al Cagliari di Scopigno, campione d'Italia 1969-70 (11 gol al passivo), 21 partite su trenta senza prendere gol.Non erano difese di colossi, come si pretende oggi. Il più alto dei difensori del Cagliari era Giuseppe Tomasini (1,78). Il veronese Giulio Zignoli, terzino sinistro, si fermava a 1,72 come l'elegante "libero" Pierluigi Cera. L'altro terzino, Martiradonna, toccava appena il metro e 70.Il più popolare di quella difesa era lo stopper Comunardo Niccolai (1,74), pistoiese, celebre per un autogol a Torino contro la Juventus su un cross di Furino.Di autoreti ne fece in tutto sei. Una gliela sventò il compagno di squadra Brugnera parando la sua deviazione e Lo Bello assegnò il rigore contro il Cagliari.Di lui si scrisse che fece dell'autogol un'arte. Giocò il Mondiale 1970, poco più di mezz'ora contro la Svezia a Toluca, poi fu sostituito da Rosato prima che facesse danni.In quella occasione, Scopigno se ne uscì con una delle sue battute: "Tutto mi sarei aspettato dalla vita ma non di vedere Niccolai a colori e via satellite".Non era altissima la difesa del Napoli 1970-71. Però Mario Zurlini, il "libero", era 1,83, un parmense simpaticissimo che insegnò il napoletano a Canè, parolacce ed espressioni triviali innanzi tutto.Dino Panzanato, veneziano, che tutti chiamavamo Titta, magro come un'acciuga, da stopper usava tutti i mezzi, leciti e illeciti, per fermare i centravanti. Era alto 1,79.I due terzini, il marchigiano Carlo Ripari (1,72) e il dolcissimo Gigi Pogliana (1,70), erano del tipo "palla di gomma", scattanti e forti nell'anticipo.Ottavio Bianchi, mediano di difesa, era un tracagnotto temuto da tutte le mezzali di quel tempo. Aveva grande tecnica, segnava, ma soprattutto "spianava la gamba" quando l'avversario sembrava sfuggirgli. Fu paragonato a Nobby Stiles, 1,68, inglese di Manchester, famoso per la sua micidiale grinta in campo.Di rincalzo giocavano i più svettanti Luciano Monticolo e Giacomo Vianello.Completava quella magnifica difesa azzurra Dino Zoff, che ribattezzammo Nembo Kid. Non prese gol in 18 partite su trenta rimanendo imbattuto nelle prime sei giornate (compreso l'1-0 di Pogliana rifilato alla Juve).Prese il primo gol da Boninsegna alla settima giornata, ma il Napoli batté ugualmente l'Inter (2-1).Quella difesa naufragò una sola volta, impallinata a Torino dalla Juventus (4-1 con reti di Causio, Anastasi, Bettega e Furino).Difficilmente subiva due gol. Due volte li prese dalla Roma: 2-2 all'Olimpico, gol di Del Sol e Liguri; 1-2 al San Paolo, gol di Cappellini e Salvori.In una terza partita, Zoff raccolse due palloni nelle rete: Inter-Napoli 2-1, gol e rigore di Boninsegna, nella famosa gara in cui l'arbitro Gonella stroncò la corsa-scudetto degli azzurri favorendo la squadra milanese che poi vinse il campionato.In altre sette occasioni, quella difesa incassò un gol a partita, una volta per un'autorete di Zurlini contro il Bologna, un gol lo incassò da Riva (1-1 a Cagliari) e, nell'ultima giornata di campionato, Romano Fogli a fine carriera a Catania (33 anni) siglò l'1-0 dei siciliani.Il Napoli, allenato da Beppone Chiappella, mollò nel finale. Gli restò il record della migliore difesa.