Tra il nero e il rosa, racconti per una notte

di Redazione

Martedì 23 gennaio, alle ore 18.00, alla Libreria Iocisto in via Cimarosa, 20 si presenterà il volume "Tra il nero e il rosa, racconti per una notte" di Alferio Spagnuolo (Aletti Editore).All'incontro, moderato da Maurizio Vitiello, interverranno Yvonne Carbonaro e Fiorella Franchini. Evento a cura di Monica Florio. Letture di Mariarosaria Riccio. Sarà presente l'Autore.Tre racconti, tre colori che sfumano dal rosa al nero. Il nero, quello di chi si dispera e si tormenta invano, è il colore dominante di queste storie, in cui non mancano né l'ironia né una nota di trasgressione.Un poliziotto finisce in coma per aver tentato di sventare una rapina, un Commissario accecato dall'odio si accanisce contro i presunti responsabili della morte della moglie e una donna, aspirante Capo della Mobile, seduce la moglie di un ricco per godere del suo patrimonio, ignorando di dover fare i conti con un amico del defunto.Filo conduttore della raccolta è la centralità di un mondo, quello delle Forze dell'Ordine che, con atti di eroismo o abusando del proprio potere, proverà a mutare l'ordinario corso degli eventi.Tra depistaggi e colpi di scena, il napoletano Alferio Spagnuolo ha dimostrato di essere a suo agio con un genere come il giallo nel quale la messa in scena della morte porta inevitabilmente a riflettere sul senso della vita, sul destino e sul caso che si diverte a scombinare i piani di tutti noi.