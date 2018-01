Il Cuore Napoli Basket

aggiunge anche Jermaine Thomas

di Mario Triggiani

Non si ferma più la Generazione Vincente Cuore Napoli Basket, che dopo l'annuncio di giovedì scorso relativo all'acquisto della guardia tiratrice Marko Car realizza un secondo colpo di mercato assicurandosi le prestazioni del play americano con passaporto ungherese Jermaine Dontay Thomas.L'indiscrezione è stata confermata dalla stessa agenzia del neo-acquisto, che già domani arriverà in Italia e si aggiungerà al roster partenopeo in vista della gara di domenica prossima al PalaBianchini di Latina.Thomas ha frequentato il college di La Salle, iniziando poi la sua carriera professionistica in Europa tra Ungheria ed Austria, con una parentesi in Spagna a Manresa nel 2015.Lo scorso anno Thomas ha giocato in Montenegro con la canotta del KK Sutjeska Niksic, chiudendo la stagione con 10,6 punti e 2,5 assist per partita.Napoli sfrutta dunque al meglio la sosta forzata di questa domenica, che ha visto la gara tra la formazione partenopea e Legnano rinviata a data da destinarsi per indisponibilità del PalaBarbuto.Possibili date per il recupero della partita sono la settimana di riposo per la Coppa Italia di A2 cui non parteciperà nessuna delle due formazioni (27 febbraio-5 marzo) oppure il 21 marzo.Con le aggiunte di Thomas e di Car, atteso anche lui in settimana dopo che problemi familiari ne hanno impedito l'arrivo nel weekend, Napoli dimostra di volersi giocare il tutto per tutto per questa salvezza.L'arrivo di due giocatori stranieri comporta l'inevitabile partenza di Basabe, che ha rescisso il contratto con la società partenopea e saluta, con tanti rimpianti da ambo le parti, il campionato di A2 da secondo miglior rimbalzista della categoria.Per sostituirlo il Cuore Napoli Basket punta al tesseramento di un lungo Under, non avendo più possibilità di aggiungere al roster giocatori nati prima del 1997.