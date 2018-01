Dai 105 milioni di Lauro per Jeppson

all'ultimo successo firmato Pipita

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 20.01.2018)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Il campionato riprende con Atalanta-Napoli (domenica 21 alle 12,30) e Juventus-Genoa (lunedì alle 20,45). Bergamo è stata sempre una trasferta dura per gli azzurri che vi hanno vinto solo otto volte, l'ultima con Hamsik e Higuain.Ecco storie e cifre delle partite a Bergamo dal trucco di Pesaola alla monetina di Alemao, alla valigia di Lauro con i soldi per comprare Jeppson.Sono stati cinque studenti liceali (Giulio e Ferruccio Amati, Giovanni Robert, Alessandro Forlini, Eugenio Urio) che dettero il nome di Atalanta alla squadra fondata il 17 ottobre 1907. Atalanta era una ninfa capace di correre sulle spighe di grano senza spezzarle. Il profilo del suo volto, capelli al vento, figura sul logo del club bergamasco. Primo campionato in serie A dell'Atalanta nel 1937. In tutto 57 campionati in serie A (72 per il Napoli), 28 in serie B (12 per il Napoli). Miglior piazzamento in A il quarto posto della stagione scorsa. In precedenza l'Atalanta non era mai andata oltre il quinto posto conquistato nel 1947-48 con Casari in porta (successivamente al Napoli), il terzino Manente e il mediano Mari (passati poi alla Juve), il centrocampista Todeschini (al Napoli dal '49 al '52), ala destra Edmondo Fabbri.Due botte incassate dal Napoli a Bergamo, entrambe per 5-1. Il 9 novembre 1941, allenatore Vojak, in porta Giacomo Blason, riserva di Arnaldo Sentimenti. Il 2 dicembre 2007, allenatore Reja, in porta Iezzo.L'attaccante danese Andreas Cornelius è uno dei 14 stranieri della "rosa" dell'Atalanta ed è il secondo giocatore più alto (1,93) dopo il portiere Berisha (1,94).La difesa dell'Atalanta è la più giovane della serie A con giocatori alti oltre 1,85 (Bastoni 1,90, Palomino 1,88, Caldara e Hateboer 1,87).Atalanta e Napoli giocheranno in Europa League contro due squadre tedesche nei sedicesimi di finale, il Borussia Dortmund per l'Atalanta, il Lipsia per il Napoli.C' stata una finale di Coppa Italia fra Napoli e Atalanta, vinta dalla squadra di Maradona (1987). Al San Paolo 3-0 (Renica, Muro, Bagni). 1-0 nel ritorno a Bergamo (Giordano).Gasperini ha sempre creato difficoltà al Napoli. Con l'Atalanta contro Sarri due vittorie in campionato e il recente successo al San Paolo in Coppa Italia. Alla guida del Genoa, 5 vittorie e 3 pareggi contro gli azzurri.Hamsik è l'azzurro ancora in attività nel Napoli ad avere segnato a Bergamo. Due calci di rigore. Il primo nel 2008, Napoli sconfitto per 3-1. Il secondo nel 2015, vittoria per 3-1 completata da una doppietta di Higuain.L'Atalanta ha assunto una precisa identità di squadra poderosa e agile. Compatta dietro la linea della palla con rapide ripartenze gestite da Cristante e dai lanci sulla sinistra per il Papu Gomez. I centravanti di stazza (Petagna e Cornelius) segnano poco, ma sanno gestire la palla per far salire la squadra. Temibile sui calci piazzati per gli inserimenti aerei di Cristante (1,86) e del difensore Caldara (1,87).Nel 1952, Achille Lauro, presidente del Napoli, si presentò alle elezioni per sindaco della città. Usando la squadra di calcio per raccogliere consensi elettorali, chiese all'allenatore Monzeglio quale fosse il più forte giocatore da prendere. Ideò lo slogan "Un grande Napoli per una grande Napoli". Monzeglio gli segnalò il centravanti svedese Hasse Jeppson che giocava nell'Atalanta. Lauro dette appuntamento al presidente del club bergamasco, che era il senatore democristiano Daniele Turani, all'Hotel Excelsior di Roma. Vi si recò con l'amico Antonio Limoncelli che portò una valigia nella quale c'erano 10.500 banconote da diecimila lire. In totale 105 milioni, cinque milioni più di quanto aveva chiesto il presidente dell'Atalanta per cedere Jeppson al Napoli. Lauro divenne sindaco con 300mila voti di preferenze. Il Napoli di Jeppson si piazzò al quarto posto, sei punti sotto l'Inter campione d'Italia, e realizzò 53 gol (14 dell'attaccante svedese).Koulibaly (4 reti quest'anno) e Caldara (3) sono i difensori che segnano. Koulibaly ha sbloccato il risultato contro Torino (3-1) e Verona (2-0) e ha segnato contro Lazio (4-1) e Cagliari (3-0). Caldara ha segnato contro Crotone (5-1), Juventus (2-2) e Lazio (3-3). Sono 11 i gol in carriera per Koulibaly (7 col Napoli) e 15 i gol di Caldara (10 con l'Atalanta).Dopo le sconfitte con Roma e Napoli e l'unica vittoria sul Sassuolo, l'Atalanta si è lanciata verso la sua splendida stagione galvanizzata dai successi in Europa League (3-0 in Italia e 5-1 in Inghilterra contro l'Everton, 1-1 a Lione e successo casalingo per 1-0 sui francesi).8 aprile 1990, Atalanta-Napoli finisce 0-0, arbitro Agnolin, ma il giudice sportivo assegna il 2-0 a tavolino per la monetina che colpì Alemao al 79'. Il Napoli vinse lo scudetto con due punti di vantaggio sul Milan. Se fosse stato confermato lo 0-0 sul campo, il Napoli avrebbe vinto ugualmente il campionato con un punto sul Milan.Certificato di nascita verde per i giocatori dell'Atalanta: quindici giocatori tra i ventisei della "rosa" hanno tra i 19 e i 25 anni.Solo otto vittorie del Napoli a Bergamo in 49 confronti. Il 4-2 del 1952 (gol di Formentin, Vinyei, Amadei, Astorri). Il 2-1 del 1955 (doppietta di Vinicio). Il 4-2 del 1957 (Novelli, Di Giacomo, due gol Vinicio). L'1-0 del 1987 (Giordano). Il 2-0 a tavolino del 1990. Il 3-1 del 1995 (Buso, Imbriani, Agostini). Il 2-0 del 2010 (Quagliarella, Pazienza). Il 3-1 del 2015 (Hamsik rigore, Higuain due gol).L'argentino di Buenos Aires Alejandro Gomez, 30 anni, 1,65, el Papu, è il giocatore più geniale dell'Atalanta, 33 gol con la squadra bergamasca in tre campionati e mezzo (78 totali in carriera). Quest'anno 4 reti: decisivo su rigore conquistando il pareggio sul campo del Chievo (1-1), in gol contro il Crotone (5-1, un gol e un rigore) e contro il Cagliari (1-2). Annata record nel campionato scorso con 16 reti. In Italia ha giocato anche nel Catania tre anni (18 gol in 111 partite).Quadro dei risultati tra Atalanta e Napoli a Bergamo, comprese tre partite in serie B: 49 incontri, 21 vittorie Atalanta, 20 pareggi, 8 vittorie Napoli. 70 gol Atalanta, 46 Napoli.Campionato 1962-63. A tre giornate dalla fine il Napoli è terzultimo a pari punti col Genoa. Alla penultima, è un punto sopra il Genoa terzultimo. Ultima giornata, il Napoli si gioca la permanenza in serie A a Bergamo (retrocedono tre squadre). Pesaola tenta di caricare i giocatori con un sotterfugio: "Ho un prodotto energetico che vi può aiutare. Viene dalla Bolivia e me l'ha consigliato il mio amico Carlo Duran che si fa queste iniezioni e nessuno lo batte sul ring". E' un bluff del petisso che compra flaconi di vitamina B12 e fa le punture ai giocatori spacciandole per l'energetico. Il trucco psicologico non funziona. L'Atalanta, tranquilla a metà classifica, vince 2-1. Il Genoa batte il Bologna e si salva. Il Napoli retrocede in serie B.Beppe Savoldi, nell'Atalanta dal 1965 al 1968 e nel Napoli dal 1975 al 1979, ha segnato a Bergamo da atalantino al Napoli l'1-0 del 1968 e da napoletano all'Atalanta il gol dell'1-1 del 1977.Nelle due trasferte con Benitez e le due con Sarri, il tridente Callejon-Mertens-Insigne non ha mai segnato a Bergamo.Ultima vittoria del Napoli a Bergamo: 3-1 nel campionato 2015-2016, rigore di Hamsik e doppietta di Higuain.Nelle 49 partite giocate a Bergamo, Luis Vinicio, con 4 reti (due doppiette), è il cannoniere del Napoli. Tre gol Higuain e Amadei. Due gol Hamsik, Formentin e Buso. Tra gli atalantini, 5 gol di Mondino Fabbri che giocava ala (allenatore dell'Italia nella disfatta del Mondiale 1966 in Inghilterra contro la Corea del nord), 4 reti di German Denis e del danese Leschly Sorensen.Cinque volte Atalanta-Napoli è finita 0-0. In altri quindici pareggi a Bergamo, 13 volte è finita 1-1 e due volte 2-2. Diciassette volte su 49 partite, il Napoli non ha segnato a Bergamo.