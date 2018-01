Bardaro-Farias, quando la lirica si veste di jazz

di Adriano Cisternino

Un anno fa il suo concerto con Francesco Nastro al pianoforte (più o meno di questi tempi) fu un raffinato omaggio alla musica lirica in jazz.D'altra parte da un vibrafonista come Pasquale Bardaro che abitualmente lavora al San Carlo da percussionista, era (ed è) inevitabile attendersi omaggi a Verdi o Puccini.Ma la sua matrice jazzistica riesce ad elaborare arie famose con ritmo ed agilità, porgendole piacevolmente anche agli appassionati di jazz. È l'ennesima testimonianza che nella musica non esistono barriere.Pasquale Bardaro sarà al Music Art di nuovo venerdì 19 (ore 21,30) per duettare stavolta con la chitarra di un attento ricercatore qual è Aldo Farias, col quale ha già collaborato in “Different Ways”, album del chitarrista napoletano di qualche anno fa. Saranno sostenuti dal basso di Angelo Farias e dalla batteria di Giuseppe La Pusata.Si annuncia ancora una volta una serata di jazz raffinato ed elegante, sulla base di un accoppiamento chitarra-vibrafono dalle sonorità distillate che attraverseranno un repertorio in grado di spaziare dalla lirica agli standard della tradizione jazzistica, passando magari per qualche classico della canzone napoletana. Senza escludere naturalmente brani originali tratti dai vari album già pubblicati sia da Pasquale Bardaro che da Aldo Farias.Appuntamento, come da consolidata abitudine del club della Torretta, alle 21,30 per il break enogastronomico e dalle 22 spazio alle note.