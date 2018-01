Mertens, il bomber al ragù:

otto gol nelle sfide alle 12.30

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 17.01.2018)

Le partite alle 12,30 sono andate in scena a cominciare dal campionato 2010-11.Il primo match mattutino è stato Brescia-Palermo 3-2 del 12 settembre 2010. Da allora, alle 12,30, si sono giocate 206 partite, in prevalenza le vittorie (154) sui pareggi (52). Domenica alle 12,30 si gioca Atalanta-Napoli.È Mertens il re napoletano del gol al ragù. Nelle partite delle 12,30 Dries (8 gol) ha segnato una doppietta alla Sampdoria, una tripletta al Cagliari, un gol all’Empoli, uno al Sassuolo, un rigore al Cagliari.Gli altri marcatori in attività del Napoli nelle partite delle 12,30: 4 gol Hamsik, 3 Insigne, 1 Zielinski (più due reti quand’era all’Empoli), 1 Callejon, 1 Milik, 1 Koulibaly. Prima di loro 9 gol Cavani, 7 Higuain, 2 Inler, 2 Lavezzi, 1 Zapata, 1 De Guzman, 1 Dossena. Nelle partite di mezzogiorno, il Napoli ha segnato 42 gol, la Lazio 40, Inter e Roma 35, la Juve 33. Nella Roma, nessuno ha superato i 5 gol di Totti e, nella Lazio, i 5 gol di Hernanes.Maurizio Sarri ha giocato 12 volte alle 12,30: sei volte con l’Empoli, sette volte col Napoli. Con l’Empoli non ha mai perso (2 vittorie e 4 pareggi). In casa 3-0 al Palermo, 3-2 al Sassuolo, 1-1 con la Sampdoria. Fuori casa: 2-2 a Napoli, 1-1 col Milan, 2-2 con l’Atalanta, unico precedente personale con la squadra orobica. Col Napoli 4 vittorie (2-0 a Verona, 5-0 a Cagliari, 3-2 a Empoli, 3-0 col Cagliari in questo campionato), un pareggio (2-2 sul campo del Sassuolo), 2 sconfitte (2-3 a Bologna, 1-3 a Udine).Dal 2010, la Fiorentina con 24 partite è la squadra che ha più giocato alle 12,30. Seguono Inter, Genoa e Bologna con 21 gare; Lazio e Chievo con 20; Napoli, Roma, Atalanta con 19; Milan e Sampdoria con 18; Udinese con 17; Juventus con 16; Cagliari con 15. Altre squadre con meno partite. Le squadre che hanno realizzato più punti nelle partite di mezzogiorno sono la Juventus (40), il Napoli (39), Inter e Roma (38), Lazio (37). Nel campionato 2013-14, il Chievo non ha mai giocato alle 12,30.Tra i giocatori in attività, nelle partite di mezzogiorno, Higuain ha segnato più gol di tutti (7 col Napoli, 3 con la Juventus). A quota 8 reti, oltre a Mertens, ci sono Destro (2 gol col Siena, 2 con la Roma, 1 col Milan, 3 col Bologna), Thereau (2 col Chievo, 4 con l’Udinese, 2 con la Fiorentina), Berardi (tutte col Sassuolo). Sette reti per Dybala (2 col Palermo, 5 con la Juve), Pellissier (tutte col Chievo) ed Eder (1 col Brescia, 1 col Cesena, 3 con la Sampdoria, 2 con l’Inter). Sei gol per Icardi (Inter) e Nainggolan (1 Cagliari, 5 Roma).Nelle 19 partite giocate alle 12,30 il Napoli ha affrontato tre volte la Lazio. Il ruolino in casa: Lazio (4-3), Pescara (5-1), Torino (2-0), Sampdoria (2-0), Empoli (2-2), Cagliari (3-0). Fuori casa il Napoli ha giocato a Cesena (4-1), due volte a Roma con la Lazio (0-2 e 1-0), a Parma (2-1), a Firenze (1-1), due volte sul campo del Sassuolo (1-0 e 2-2), a Roma con la Roma (0-1), a Verona (2-0), a Bologna (2-3), a Udine (1-3), a Cagliari (5-0), a Empoli (3-2).Domenica, Napoli e Atalanta si sfideranno per la prima volta in un match delle 12,30. Sinora, l’Atalanta ha giocato 19 volte a mezzogiorno (8 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte). In casa non ha mai perso (8 vittorie, 3 pareggi). Ha giocato con Palermo 1-0, Bologna 2-0 e 2-0, Pescara 2-1, Lazio 2-1, Sampdoria 3-0, Milan 2-1, Empoli 2-2, Roma 3-3, Genoa 3-0, Fiorentina 0-0. Fuori casa con Lazio 0-2, Roma 0-2, Livorno 0-1, Fiorentina 2-3 e 0-0, Udinese 1-2 e 1-1, Torino 1-1.Il maggior numero di vittorie (24) nelle partite delle 12,30 si è registrato nel campionato 2010-11, il primo con la novità della sfida mattutina. Il maggior numero di pareggi (11) nel campionato 2012-13.