Capri tra arte, bellezza e mondanità

di Elvira Brunetti

C’era una volta un’altra Capri. Erano gli anni ’50 e il Paese muoveva i primi passi di lavoro e sacrificio nell’attesa del boom economico che sarebbe venuto.Ma tutto ciò non valeva per l’isola azzurra, che viveva in un mondo ed una filosofia di vita tutti suoi, fatti di eccentricità (anche nel vestirsi), Dolce Vita, molle goduria di ogni giornata tra rinfrancanti ozi, lunghi meravigliosi bagni nelle acque cristalline che baciavano i Faraglioni, la Grotta Azzurra con il suo fascino misterioso e personaggi VIP (veri) provenienti da ogni angolo del pianeta per ritrovarsi nella Piazzetta.Perché la verità è che Capri non è mai appartenuta alla Campania, tantomeno all’Italia o al mondo: è semplicemente il luogo fisico dove si materializza l’iperuranico sogno del Paradiso Terrestre.Ed è proprio questa l’isola che racconta Achille della Ragione, eclettico personaggio ben noto alle cronache della vita e della cultura napoletana, nel suo ultimo libro “Capri tra Arte, Bellezza e Mondanità” (PP 168 - € 15,00) per Giammarino Editore.Il testo è corredato da oltre 200, in molti casi rarissime, foto d’epoca rigorosamente in bianco e nero, tra le quali scorrono in una immaginaria passerella tra le immortali stradine, donne dal fascino divino e uomini da quello del potere e della finanza.Jackie e Onasiss, l’avv. Agnelli ed il re Farouk in costume da bagno, Sofia Loren e Audrey Hepburn, Soraya e Brigitte Bardot.L’autore si fa testimone di quel tempo e racconta le sue vacanze nella villa posseduta per trent’anni sull’Isola, fatti sconosciuti e profili inediti di personaggi come i musicisti Peppino di Capri e Guido Lembo, nobili caratteristici come Dado Ruspoli e Pupetto di Sirignano, Adriana Di Fiore della boutique La Parisienne e la pittrice Carmelina.Non manca, però, l’impegno culturale di della Ragione il quale, da sempre organizzatore di seguitissime ed approfondite visite guidate a Napoli, completa il viaggio del suo lettore nella Dolce Vita, affiancandogli quello nelle bellezze dell’arte e della cultura caprese sulle quali non sempre ci si sofferma nella giusta misura.Riteniamo opportuno riportare oltre alla copertina, l’indice e la prefazione del libro.di Achille della RagioneFesta nella villa del principe Pupetto di SirignanoCarmelina, Funicolare di Capri, Napoli - collezione della Ragione• Prefazione• Capri: una piccola isola dalla grande storia• Capri e la dolce vita• Quando la vacanza a Capri era mito• La dolce vita caprese del “pelide” Achille• Una estate da favola• Estate a Capri• Il saccheggio di Villa Malaparte• Peppino, facci sognare!• La signora della piazzetta di Capri• Lembo, il menestrello di star e vip• La storia di un uomo inutile• S. Stefano, la più bella chiesa di Capri• San Michele Arcangelo, la più bella chiesa di Anacapri• Dalla Grotta Azzurra al monte Solaro• Villa Fersen e lo svarione di Vittorio Sgarbi• A Capri in mostra 100 foto di von Gloeden a villa Fersen• La leggendaria Canzone del Mare• La Certosa di San Giacomo e la professoressa Elvira Brunetti• I Faraglioni di Capri e Luigi ai Faraglioni• Villa San Michele, un luogo magico tra cielo e mare• In un mare di storia e di bellezza• Capri nella pitturaAmo Capri da sempre e per oltre 30 anni ho posseduto una splendida casa a pochi passi dalla Piazzetta, per cui ho accettato con gioia l’invito dell’editore di raccogliere una serie di miei articoli pubblicati in passato su riviste cartacee e telematiche, integrandoli con nuovi contributi per farne un potenziale best seller.Questi articoli coprono un arco temporale molto ampio, il più antico: Capri: una piccola isola dalla grande storia, con foto di mio nipote Mario, fu pubblicato nel 1998 dalla rivista mensile Casa Mia.Il più recente, su Villa Fersen è stato pubblicato da numerosi quotidiani pochi giorni fa. Il corredo fotografico che accompagna gli scritti è composto da oltre 200 foto, la gran parte dell’amico Dante Caporali e per goderle a colori basta andare in rete, digitando il titolo del libro.Ho riciclato 4 biografie di capresi doc: Guido Lembo ed il principe Giuseppe Caravita di Sirignano dal I tomo del mio libro sui Napoletani da ricordare, Peppino di Capri dal II, e la signora della piazzetta di Capri dal III.Inoltre dalla mia autobiografia (I miei primi 70 anni) i divertenti capitoli sul Saccheggio di villa Malaparte ed Estate Capri.Ho ritenuto poi di includere una serie di contributi su Anacapri, che costituisce una appendice indissolubile del comune più noto.Appositamente per questo volume ho approntato numerosi capitoli, tutti arricchiti da decine di foto a colori cadauno.Ho illustrato con numerose immagini le due chiese più famose dell’isola, pregne di notevoli opere d’arte.Nell’ultimo capitolo ho raccolto le variopinte immagini dei numerosi dipinti che a partire dal Seicento, artisti più o meno famosi, hanno dedicato a questi luoghi da favola. Una vera gioia per gli occhi ma anche per lo spirito. Poscia un articolo sulle altre isole del golfo.Bando alle chiacchiere, non mi resta che augurare a tutti voi buona lettura ed appuntamento al prossimo libro, che sarà il centesimo da me scritto.