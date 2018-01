Napoli resiste finché può,

ma poi paga le troppe assenze e crolla

di Mario Triggiani

Napoli resiste finché può, poi paga le troppe assenze e crolla nel terzo quarto.Non si poteva chiedere di più ai ragazzi scesi in campo ieri sera con la canotta del Cuore Napoli Basket per affrontare l'Eurobasket Roma nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di A2.La squadra napoletana, che in settimana aveva rescisso i contratti di Carter e Sorrentino, ha dovuto fare a meno anche dell'ala grande Mattia Mastroianni per infortunio e dunque si è presentata a Roma con le rotazioni ridotte all'osso.Napoli riesce però a reggere l'onda d'urto della squadra romana per tre quarti, grazie alle intuizioni personali di Mascolo e ad una difesa asfissiante che limita le opzioni offensive della squadra romana.Il Cuore Napoli Basket tocca anche il meno cinque a metà terzo quarto grazie ad un gioco da tre punti di Nikolic, ma in pochi minuti le triple comode concesse a Deloach e quelle sbagliate dai partenopei consentono all'Eurobasket di scappare sul +16 e chiudere di fatto la gara prima ancora dell'inizio dell'ultimo quarto.L'ultima frazione è rilevante solo per ciò che accade negli ultimi secondi: con il punteggio oramai da tempo non più in discussione, Maggio decide di non attaccare nell'ultima azione e posa il pallone sul parquet con l'intenzione di far scadere il tempo.Basabe, che prima di questo momento non aveva certo giocato una gara "da americano", con soli cinque punti segnati, raccoglie la palla a spicchi e va ad inchiodare una schiacciata tra gli sguardi attoniti di tifosi ed atleti.La società partenopea rilascerà poi un comunicato per scusarsi con la squadra avversaria per il gesto dell'ala americana.Bartocci, all'esordio sulla panchina del Cuore Napoli Basket, non cerca alibi in conferenza stampa:Settimana prossima arriverà al PalaBarbuto la squadra di Legnano, compagine che occupa una posizione di alta classifica. Napoli ha un disperato bisogno dei due punti per poter anche solo sperare nei playout, ma è chiaro che l'impresa non sarà delle più facili.Per quella data sarà dunque necessario effettuare i due tanto decantati innesti nel roster partenopeo.Si pensa ad un play straniero, con il nome di Akeem Williams tornato di moda dopo il congelamento della trattativa per fattori esterni di domenica scorsa, ed un'ala italiana che possa garantire un allungamento delle rotazioni.Michael brandon Deloach 18 (4/5, 3/7), Deshawn Sims 12 (3/5, 2/2), Luca Cesana 10 (2/6, 2/2), Simone Pierich 9 (0/0, 3/5), Alessandro Piazza 6 (1/2, 0/1), David Brkic 6 (0/3, 2/4), Daniele Bonessio 4 (2/4, 0/0), Eugenio Fanti 2 (1/3, 0/2), Gianluca Santini 2 (0/0, 0/0), Giulio Casale 0 (0/2, 0/5), Lorenzo Torresani 0 (0/0, 0/0), Federico Bischetti 0 (0/0, 0/0)7 / 1224 6 + 18 (Deshawn Sims 7)13 (Michael brandon Deloach 6)Bruno Mascolo 15 (6/11, 1/5), Matteo Fioravanti 9 (2/4, 1/2), Roberto Maggio 8 (1/2, 2/6), Melsahn Basabe 7 (2/2, 1/3), Stefan Nikolic 7 (3/6, 0/2), Guglielmo Caruso 6 (2/5, 0/0), Alessio Ronconi 2 (1/2, 0/1), Nikolay Vangelov 0 (0/3, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0), Mattia Mastroianni 0 (0/0, 0/0)5 / 723 4 + 19 (Melsahn Basabe 9)4 (Bruno Mascolo 2)