Il viaggio di Francesco Nastro in piano solo

di Adriano Cisternino

Francesco Nastro in “piano solo”. È il Concerto di Capodanno che il Music Art offre ai soci (ingresso gratuito) martedì 2 gennaio per l'inaugurazione della stagione 2018.Un viaggio solitario ed al tempo stesso affascinante secondo una tradizione di impronta classicheggiante, ma dal sapore chiaramente jazzistico secondo lo stile del club e dello stesso musicista.Nastro, si sa, è un pianista dallo stile a tratti vertiginoso e coinvolgente, che spazia con disinvoltura in un repertorio ampio, dalla classica al jazz passando per il pop, la fusion ecc.E non a caso il suo concerto è intitolato “the journey”, il viaggio. Perchè va da Franz Lehar (Tu che m'hai preso il cuor) a Hoagy Carmicheal (The nearness of you) passando per Eduardo Di Capua (Io te vurria vasà), Domenico Modugno (Resta cu mme), (Paolo Conte (Azzurro), Duke Ellington (Sophisticated lady) e tanti altri, italiani e stranieri, ivi compresi un paio di pezzi originali (Fiaba Spagnola e Heavy Feeling).È un viaggio, insomma, in solitario e perciò affascinante, che mostra già nella scaletta i gusti del pianista stabiese e la sua curiosità onnivora. Un viaggio il cui filo conduttore è innanzitutto l'improvvisazione, tipica del musicista di jazz, cioè la necessità di muovere le mani lungo la tastiera seguendo l'idea così come gliela detta l'ispirazione del momento.Appuntamento anticipato rispetto all'orario solito: si comincia alle ore 20 con buffet e cin-cin augurale.