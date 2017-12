Vorrei essere di Dio

di Vincenzo Cicala

Quel mattino mi dissero all'ingresso che dovevo andare in Chiesa. Vi erano già andati gli altri.Come Preside la cosa mi sorprese ma andai in Chiesa subito. Era un giorno non festivo, però vi erano i professori e gli impiegati e la messa era celebrata da Mons. Antonio Riboldi. La scuola dalla quale provenivo era l'I.P.S.I.A. di S. Maria a Vico (Caserta) ed io ne ero il preside. Era stato deciso così perché quel giorno io compivo 50 anni.Rimasi sorpreso. Il Preside della scuola ero io. Forse avevano deciso così perché ero - almeno ero considerato - un buon Preside anche se il movimento con le gambe riuscivo certo a farlo, anche se con difficoltà, per la poliomielite che mi aveva colpito a 18 mesi.Alla fine baciai le mani al Vescovo chinandomi ma senza potermi inginocchiare.Avevamo tutti udite le parole ed intuimmo che Monsignore era un discepolo di Dio come Pietro, attivo e pieno della Grazia di Dio.La Sua Parola si rivolgeva alle diverse età ed ai diversi compiti di chi si occupa, di chi conosce ed indirizza al buon andamento della società.Antonio VescovoIn effetti non mi è più possibile muovermi, anche se non del tutto. Per gli anni che ho, le conseguenze della poliomielite mi hanno mandato in riposo dal 2004 e da qualche tempo con la "sedia a rotelle".Riporto le parole del 1983 in una lettera a ricambio degli auguri di Natale:

"Oggi è il tuo Natale, Gesù Bambino.Tu che sei Dio, non temi di nascerein questo mondo così evoluto, ma confuso,così caro se evangelicamente "bambino",ma ora davvero corrotto e crudele;così intelligente, ma a volte così ciecoda non capire che anche lui come Tu,è "figlio del Cielo, amato dal Padre".TI PREGO, GESU' BAMBINO,Quest'annoil tuo presepio piantalo solennenel cuore di questo mondo, perchésu ogni uomo "piove copiosa la Tua Pace"fino a inzuppargli totalmente cuore e mentee così sia sempre figlio della Tua Pace".