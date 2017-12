Al volo, di destro, nell’angolo:

torna Insigne, l’artista del gol

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 24.12.2017)

Al Luna Park del San Paolo (cinque gol nel primo tempo), un leone (Allan) sbrana la partita, un artista (Insigne) mette in porta un altro suo gioiello e, ora, sono 90 i gol del tridente azzurro nelle 57 partite in cui hanno giocato insieme.Il taccuino del cronista gronda di appunti su Allan, dal gol all’avvio della seconda e della terza rete, e poi Allan, Allan, Allan. Ma l’ennesimo gol di Insigne è uno zucchero.Torna il caro ideal dal primo minuto, il ragazzo di pube, e piazza nella porta di Viviano un “destro” di delizia nell’angolino basso inutilmente protetto dal portiere doriano.Ma stavolta il “giro” non c’entra. È stato un gol normale nella sua essenzialità. Finalmente. Così si fa, caro il nostro lorenzinsigne.Un gol finalmente normale senza svolazzo e curva d’arcobaleno, preziosità balistica, coda di cometa, eccetera, un gol semplice, di quelli che vanno sui “tabellini” delle partite e sugli almanacchi del calcio senza emozione, senza suscitare un ricordo memorabile, senza eccitazione presente e futura.I tuoi gol a giro ci riducono a pastori della meraviglia, quel pastore sul presepe con la bocca aperta per il prodigio della rivelazione e le braccia spalancate per la sorpresa di quanto sta vedendo. E no, caro lorenzinsigne. Vogliamo questi gol semplici, che poi tanto semplici non sono.C’è il guizzo, c’è la prontezza per beffare il portiere. È un gran gol anche questo che hai segnato a Viviano, ma finalmente non è stata la prodezza massima del tuo carnet di prodezze.Però è stato il gol del 2-2 che ha preparato il record assoluto di Hamsik del 3-2 (ora un gol più di Maradona!).Tu sei il Magnifico e abbiamo dodici sinonimi da usare, splendido, meraviglioso, straordinario, eccezionale, eccetera, gli aggettivi finiscono, i sinonimi muoiono, non puoi esasperarci nella ricerca dell’aggettivo memorabile per riferire ai presenti e ai posteri la tua bellezza di goleador.Finalmente hai fatto un gol normale che non ci costringe a iperboli, acrobazie retoriche, esercizi di esagerazione.Il punto è che, quando fai quei tuoi gol sublimi, noi che ne scriviamo dobbiamo essere all’altezza. Ce lo chiedono i lettori. Vogliono pezzi a giro, articoli arcobaleno, frasi a effetto, aggettivazione di esterno destro e sostantivi nell’incrocio dei pali.Ora, questo possiamo definirlo un gol normale, lorenzinsigne. Come fanno quasi tutti, un tocco semplice, un calcio asciutto, una battuta precisa senza essere irresistibile.Siamo afflitti da richieste difficili. Se fai l’artista, lorenzinsigne, vogliono sapere come metti il piede rispetto al pallone. A 45 gradi? A 75 gradi? Ci parli col pallone? Gli sussurri paroline magiche? Hai studiato Euclide per le tue giocate geometriche? Hai un rapporto privilegiato con l’erba?La porta è un desiderio, un traguardo, una cassetta delle lettere dove infili i tuoi palloni?Sette anni fa, chi l’avrebbe immaginato che saremmo giunti a questo, chi l’avrebbe immaginato quella domenica di gennaio 2010, epoca Mazzarri, la partita a Livorno ormai al 90’, il Napoli soddisfatto del 2-0, e tu sei in panchina con Iezzo, Contini, Rullo e Maiello, e l’allenatore ti dice di andare in campo, mentre esce Denis.Quanti minuti di recupero giocasti? E lo toccasti un pallone in quella tua prima non memorabile “presenza” azzurra?La domenica successiva, contro il Genoa al San Paolo, Mazzarri ti portò in panchina con Iezzo, Rinaudo e Rullo. E là ti lasciò.Non avevi ancora 19 anni. In campo giocava il Napoli di Hamsik e Gargano, di Quagliarella, di Maggio, di Zuniga e Cigarini, di Aronica.Ti sei sentito troppo piccolo nello stadio troppo grande o pensavi già di conquistartelo il San Paolo? Intanto, te ne andasti a far gol con Zeman nel Foggia e nel Pescara.In queste squadre, si cominciò a parlare e a scrivere dei tuoi gol non proprio jeans e maglietta, ma in smoking da prestigiatore, gol infiocchettati, gol naif, imprevedibili, insomma sull’Adriatico nacque il “giro”.Lorenzinsigne, abbiamo sempre inseguito un tuo gol normale. L’hai fatto alla Samp. Grazie.Ci mancano però i gol di Mertens. Coraggio, Dries. Capita agli attaccanti di andare in panne e acqua. Se si eccettuano Icardi, il più regolare dei goleador, però a secco in 8 gare su 18, e Immobile, il più micidiale, anche lui senza gol in sei partite, tutti gli altri della banda che suona il gol hanno avuto le loro zone d’Ambra, come direbbe Allegri.Più di tutti il nostro Dries: 11 partite su 18 senza segnare, quasi come Dzeko (10 su sedici), Higuain e Dybala (9 su diciassette).Ma ci pensa Insigne e chi se no?