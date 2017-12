Palopoli e Forlani in “Back on the ground”

di Adriano Cisternino

Una mini big-band per un ritorno. Paolo Palopoli (chitarra) e Sergio Forlani (tastiere) tornano a collaborare riprendendo un discorso aperto nel 1998 e durato cinque anni con tre album prodotti insieme, prima di divergere verso orizzonti diversi.Rieccoli dunque convergere in “Back on the ground”, album dal sapore jazz-fusion con la collaborazione di altri nove musicisti, nomi di assoluto rilievo nel panorama del jazz nazionale, ed una voce – quella di Emilia Zamuner, autentico talento del vocalismo femminile, premio Massimo Urbani 2016.Il disco è stato presentato alla Casina Pompeiana in villa Comunale con il contributo vocale di Valentina Ranalli al posto dell'indisponibile Zamuner.“Back on the ground”: vale a dire i due musicisti tornano sulla terra dopo aver svolazzato con soddisfazione altrove, per un progetto nel quale confluiscono pezzi di vario genere, ma sempre e comunque legati alla natura jazzistica con radici mediterranee dei rispettivi autori.L'impasto sonoro è sempre gradevole e bene articolato grazie anche agli arrangiamenti e alla bravura del cast-musicisti che – vale la pena ricordarlo – comprende una consistente sezione fiati che dà un'impronta incisiva in quasi tutti i pezzi.La compongono Daniele Scannapieco e Rocco Di Maiolo (sax), Gianfranco Campagnoli (tromba), Raffaele Carotenuto (trombone), mentre la ritmica comprende Aldo Vigorito e Salvatore Ponte (contrabbasso), Enrico Del Gaudio e Domenico Benvenuto (batteria) e Salvatore Zanella (percussioni).“Back on the ground” è anche il titolo del pezzo d'apertura del disco che la Zamuner interpreta con uno scat vivace, seducente e ben sostenuto che lascia spazio anche agli assoli di chitarra e tastiere.Squisitamente strumentali sono “No claim”, “Z Nation” e “Funktown”. La voce della Zamuner riemerge per i testi (in inglese) delle due ballad intimiste “State of mind” e “Vintage”, mentre “Oriente Express” viene proposto in doppia versione, sia vocale che strumentale, ciascuna con un suo fascino particolare e suggestivo.Un disco insomma dal contenuti piacevolmente armonizzati, una gradevolissima strenna natalizia in musica.