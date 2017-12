Il balletto delle parole

mentre la barca affonda

di Vittorio Del Tufo (da: il Mattino del 19.12.2017)

Le parole scorrono vacue, al capezzale dell’Anm, e coprono anni di ignavia, di inconcludenza e di occhi chiusi come saracinesche.Il piano lacrime e sangue per scongiurare la bancarotta dell’azienda di trasporto pubblico? Parole.La riconversione degli inidonei o il loro trasferimento in altre società partecipate del Comune? Parole.L’adozione di criteri di managerialità, di efficienza e di merito in un’azienda che ha tollerato per anni sacche di improduttività e di parassitismo? Parole, parole, parole.xA cinque giorni dal Natale nemmeno il piano per prolungare le corse notturne del metrò e delle Funicolari è stato in grado di compiere il cammino virtuoso dalle parole ai fatti: l’appello lanciato dal prefetto ai sindacati per assicurare gli straordinari non ha ancora avuto risposta, dunque non è chiaro se i napoletani, nei giorni frenetici degli ultimi acquisti e in quelli di festa potranno tornare a casa con i mezzi pubblici o dovranno farsela a piedi.Intanto il malato è entrato in coma e l’estenuante ping pong di questi giorni, le fumate nere, il braccio di ferro sugli orari e sulla vendita dei biglietti a bordo dei bus non aiutano a tenerlo in vita.Come non aiuta il mancato decollo del piano industriale lacrime e sangue più volte annunciato.Nel tentativo di riaprire il dialogo con i sindacati, che si è interrotto, l’azienda ha ufficializzato la proroga di un mese della procedura di licenziamento per i 194 dipendenti in esubero.È un segnale di disponibilità che rischia, tuttavia, dic essere vanificatodai troppi fronti che restano aperti e impediscono di mettere in sicurezza l’azienda.Eppure dovrebbe essere chiaro a tutti che la partita dei licenziamenti è tutt’altro che chiusa. Come dovrebbe essere chiaro che le responsabilità del disastro - che ha portato al rischio default - sono variamente distribuite.Risiedono, certo, nella drammatica situazione economica e finanziaria in cui versa il Comune, azionista unico dell’Anm, ma anche in una malagestione che per troppi anni ha tollerato sprechi (vedi le polizze record), sacche di parassitismo e rendite di posizione.Dunque non è pensabile che a pagare il prezzo più alto, a fronte di un servizio francamente indecente per la terza città d’Italia, debbano essere i soli lavoratori.Nei giorni scorsi il sindaco De Magistris ha evitato in extremis il dissesto finanziario del Comune grazie al senso di responsabilità della politica nazionale che gli ha teso una ciambella di salvataggio.Il rischio che tale ciambella possa non essere sufficiente a evitare il tracollo dell’Anm è reale. Di fronte al collasso finanziario dell’azienda e allo sprofondo rosso dei conti del Comune occorre uno sforzo di concretezza al quale devono contribuire tutte le parti in campo.Il tempo delle parole, e degli infiniti palleggiamenti, è finito: non arriverà alcun Pantalone, stavolta, a tirare l’Anm fuori dai guai.