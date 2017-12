La ruota delle meraviglie, di Woody Allen

di Giovanna D'Arbitrio

In questi giorni è apparso sugli schermi italiani il nuovo film di Woody Allen), ambientato negli anni ’50 a Coney Island.In una squallida casa, situata dietro la Grande Ruota panoramica costruita negli anni ’20, abitano Ginny (), quarantenne ex attrice ora cameriera in un ristorante, il figlio piromane avuto dal primo matrimonio, il marito Humpty Rannell (), ex violento alcolista, addetto alla gestione della Wonder Wheel.Frustrata e piena di sensi di colpa per il fallimento del primo matrimonio, Ginny cerca un po’ di felicità in una relazione con Mickey (), giovane e colto bagnino che aspira a diventare commediografo.Purtroppo l’arrivo di Caroline (), figlia di Humpty, ora in fuga da un marito gangster, mette a rischio equilibri psichici già fragili, in particolare quando ella suscita l’interesse del bagnino, facendo ingelosire Ginny.Le conseguenze saranno inevitabilmente tragiche in questo intricato intreccio di insoddisfazioni, gelosie e sensi di colpa.La sceneggiatura, dello stesso W. Allen, è costruita come al solito su ottimi dialoghi, ma in questo film essi sono spesso concitati e pieni di tensione, privi di ironia e motti di spirito e molto lontani dalle romantiche atmosfere diIn qualche modo aleggia la stessa amarezza presente in: anche se Ginny appartiene a una classe sociale ben diversa da quella di Jasmine, entrambe simboleggiano fallimento e insuccesso che non si sa se addebitare al destino per l’impossibilità di scegliere davvero in modo libero e consapevole, oppure se scaturiscono da scelte sbagliate che conducono inevitabilmente a conseguenze negative.Insomma dietro allo sfavillio della grande Wonder Wheel si cela un’altra drammatica ruota: quella di povere vite di piccoli esseri umani alla ricerca di uno sprazzo di felicità, qualche attimo di evasione dallo squallore di un grigio tra tran quotidiano.Superlativa l’interpretazione di Kate Winslet, bravo Vittorio Storaro che usa la fotografia per sottolineare gli stati d’animo dei personaggi con un abile gioco di luci e colori.Tante sono le opere di successo di Woody Allen, poliedrico grande personaggio, non solo regista e sceneggiatore, ma anche attore, scrittore, commediografo, nonché clarinettista, che ogni anno ci regala un nuovo film, come l’attualeche stimola discussioni e riflessioni.