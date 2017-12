Concerto di Natale con Larry Franco

di Adriano Cisternino

Il jazz e la canzone italiana classica. Su questo doppio binario Larry Franco ha costruito una fortunata carriera che giovedì 21 passa per il Music Art dove è in calendario l'ultimo appuntamento del 2017.E sarà un concerto molto speciale che – giocando fra parole e nomi – è stato intitolato “Larry Christmas & happy new swing”, titolo dal chiaro sapore musical-natalizio, che l'artista barese ha personalizzato, rivelando anche, più o meno esplicitamente, il sapore del tipo di musica che ha in mente di proporre.Saranno brani coerenti con questi giorni di festa, come “Silent Night” e “White Christmas”, tanto per citare qualche titolo.Larry Franco (piano e voce) salirà sul palco in compagnia della vocalist tarantina Dee Dee Joy (nome d'arte di Deborah La Gioia), Guido Di Leone, chitarra barese, e Ilario De Marinis, bassista nato a Trani.Un quartetto, insomma, chiara espressione del jazz pugliese, cioè di una nutrita famiglia jazzistica che può allineare capostipiti del calibro di Renzo Arbore, cittadino onorario di New Orleans, o anche Nicola Arigliano, scomparso nel 2010.Quel Nicola Arigliano col quale Franco - già sedotto da Nat King Cole, cui ha dedicato anche un album - ha collaborato già dal 1998 e che è stato in qualche modo un precursore del genere, per la capacità di mettere felicemente la canzone classica italiana sul binario dello swing.Questa, in fondo, è stata la chiave del successo che è valso fra l'altro a Larry Franco il premio Italian Jazz Awards – Luca Flores come “Best Jazz Singer 2008”.Ampiamente meritato dunque il titolo di “ambasciatore della canzone italiana nel mondo”, come testimoniano i suoi innumerevoli tour, dagli Stati Uniti all'estremo oriente, attraversando anche numerosi festival internazionali del jazz.E la testimonianza si è tradotta in vari album di cui uno dei più significativi è “Abbassa la tua radio”, riedizione del celebre successo anni '40 che in realtà si chiamava “Silenzioso slow”.Serata dal sapore natalizio, insomma (senza escludere qualche omaggio alla canzone napoletana) quella di giovedì 21 al MA, dove già si annuncia per il 2018 un concerto di Capodanno, martedì 2 gennaio, con Francesco Nastro, piano solo, protagonista di un programma che spazierà da Franz Lehar a Duke Ellington, passando per Paolo Conte, Ennio Morricone, Domenico Modugno e Ugo Calise.Ce ne sarà, insomma, per tutti i gusti, attraversati naturalmente dal pianismo vorticoso e coinvolgente di Nastro.