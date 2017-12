Una tripla sulla sirena

ammutolisce il Cuore Napoli Basket

di Mario Triggiani

Questa è una sconfitta che fa male. Fa male per come è maturata, dopo una gara combattuta e dall'altissimo livello agonistico, e per come è arrivata, con un canestro sulla sirena che ha affossato di colpo tutti i sogni di avvicinarsi alla zona tranquilla della classifica.Il Cuore Napoli Basket era partito molto bene, facendo ben sperare dopo il cambio di gerarchie all'interno dello staff tecnico che ha visto la promozione di Aldo Russo ed Armando Trojano ad head coach al posto dell'esonerato Francesco Ponticiello.Basabe è sembrato essere un altro giocatore rispetto a quello visto nelle ultime settimane. Sin dai primissimi minuti il lungo americano lotta su ogni pallone sotto le plance conquistando tantissimi tap-in che gli hanno consentito di chiudere la gara con un immacolato 7/7 da due punti per un totale di 17 punti cui ha aggiunto 15 rimbalzi.La gara si trascina sui binari dell'equilibrio fino agli ultimissimi secondi. Napoli è in svantaggio di un punto ed il possesso è degli avversari. Sorrentino riesce a strappare palla e subisce un fallo che vale due tiri liberi, prontamente messi a segno dal play napoletano che riporta avanti il Cuore a 15 secondi dalla sirena finale.Rieti esce malissimo dal timeout trovando un tiro sporco che tocca il ferro e viene catturato da Basabe, prontamente mandato in lunetta dagli avversari. Il lungo del Cuore Napoli Basket fa zero su due e sul secondo tiro libero Sorrentino commette anche invasione consentendo agli avversari di poter organizzare l'ultimo, decisivo, possesso partendo da palla ferma.Savoldelli copre tutto il campo in meno di otto secondi e scocca all'ultimo momento utile il tiro che si insacca consegnando la vittoria ed i due punti in classifica a Rieti ed ammutolisce un PalaBarbuto davvero partecipe per l'intera durata della gara.Aldilà del risultato, il cambio di allenatore sembra aver sortito qualche effetto positivo soprattutto nelle menti dei giocatori di Napoli, apparsi oggi più concentrati e vogliosi di sbucciarsi le ginocchia su ogni pallone.Carter, Sorrentino, Basabe e Nikolic hanno dato il massimo, forse per la prima volta tutti e quattro in contemporanea.Queste le parole di coach Russo ai microfoni della stampa:Ora compito dello staff tecnico sarà ritrovare al più presto la concentrazione per affrontare al meglio la prossima gara. Il Cuore Napoli Basket scenderà infatti in campo domenica prossima alle 12:00 per affrontare la difficile trasferta a Scafati in un derby campano che si preannuncia infuocato.Kerry Carter 21 (6/11, 2/8), Melsahn Basabe 17 (7/7, 0/1), Gennaro Sorrentino 15 (3/6, 1/5), Stefan Nikolic 12 (5/7, 0/0), Mattia Mastroianni 5 (1/1, 1/5), Nikolay Vangelov 4 (2/4, 0/0), Bruno Mascolo 3 (1/3, 0/2), Roberto Maggio 0 (0/0, 0/2), Matteo Fioravanti 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Alessio Ronconi 0 (0/0, 0/0)15 / 2235 13 + 22 (Melsahn Basabe 15)15 (Kerry Carter 6)Jamal Olasewere 22 (7/14, 1/1), Norman Hassan 13 (2/2, 2/4), Nicola Savoldelli 11 (1/2, 3/6), Giovanni Carenza 9 (1/2, 2/3), Alberto Conti 8 (1/3, 2/4), Zaid Hearst 7 (1/4, 1/4), Angelo Gigli 6 (2/8, 0/1), Juan marcos Casini 3 (0/1, 1/3), Mattia Melchiorri 0 (0/0, 0/0), Leonardo Marini 0 (0/0, 0/0), Claudio Tommasini 0 (0/0, 0/0)13 / 1727 11 + 16 (Angelo Gigli 7)12 (Nicola Savoldelli 3)