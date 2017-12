Jazz: riecco Roberto Gatto

con il trio Peace Hotel

di Adriano Cisternino

Pochi jazzisti italiani possono vantare una popolarità che vada al di là degli appassionati di settore. Uno di questi è certamente Roberto Gatto, batterista con Mina, Lucio Dalla, Ennio Morricone, tanto per citare qualche nome fra le sue innumerevoli collaborazioni, oltreché compositore e band-leader.Posti in piedi l'estate scorsa nel giardino del Mann per il suo concerto con Daniele Sepe. Gatto torna a Napoli venerdì 15 sul palco del Music Art per una serata di jazz in compagnia del trio "Peace Hotel", con cui da tempo collabora, composto da Paolo Recchia (sax), Enrico Bracco (chitarra) e Nicola Borrelli (basso).È un trio collaudato ed affiatato da lunga esperienza in comune, compresi due album registrati insieme. Sax, chitarra e basso è una formazione non frequente, ma nel jazz - si sa - nulla è vietato e tutto può funzionare se c'è feeling musicale.Ed evidentemente il trio in questione ha trovato subito questo feeling come testimonia lo stesso Recchia: "Cominciammo a suonare per caso cinque anni fa in un garage, ne è scaturita una intensa collaborazione che continua con piena soddisfazione"."Three for Getz" il titolo del primo album realizzato insieme; chiaramente un omaggio a Stan Getz, che conquistò un Paolo Recchia giovanissimo nel cui sassofono non si fa fatica a riconoscere sonorità che richiamano il grande sassofonista di Philadelphia.A Napoli il trio sarà arricchito e impreziosito dalla batteria di Gatto per proporre alcuni standard della tradizione americana ed alcuni pezzi originali tratti dall'ultimo album di Recchia e soci, che s'intitola proprio "Peace Hotel", e dall'omaggio a Getz, del quale non poteva sfuggire al sassofonista di Fondi la celeberrima parentesi brasiliana, con Jobim e Gilberto, a base di samba e bossa nova.Sarà certamente saccheggiato anche "Peace Hotel", ultimo album del trio, con pezzi anche di Bracco e Borrelli.Appuntamento prenatalizio col jazz di qualità, dunque, sul palco della Torretta (consigliata la prenotazione al 3385669770), alle 21,30 per il consueto break enogastronomico e alle 22 Ennio Forte introduce puntualmente la musica.