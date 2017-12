Il Cuore Napoli Basket

esonera Francesco Ponticiello

di Mario Triggiani

L'annuncio ufficiale è arrivato alle dieci di sera di ieri. Francesco Ponticiello non è più l'allenatore del Cuore Napoli Basket.Il coach è stato sollevato dall'incarico all'indomani della vittoria per 94-93 conquistata domenica contro la Pasta Cellino Cagliari.La notizia era nell'aria da settimane, visti i risultati deludenti raggiunti dalla squadra azzurra, ma probabilmente in pochi si sarebbero aspettati l'annuncio dopo quella che è stata comunque una convincente prestazione condita perdipiù dai due punti in classifica conquistati.Ponticiello lascia l'incarico con uno score di 38 vittorie in 54 gare (25-5 la scorsa stagione regolare in Serie B, 3-0 in Coppa Italia di Serie B, 8-3 ai playoff e 2-8 in questo campionato), per una percentuale del 70,3% di vittorie.Le chiavi della squadra sono state per il momento affidate ai due vice, Armando Trojano e Aldo Russo, che con ogni probabilità la guideranno quantomeno nella gara di domenica al PalaBarbuto contro Rieti.Nei giorni successivi è probabile che venga nominato il successore di Ponticiello, che avrà l'incarico di riuscire a conquistare una salvezza che appare sempre più fondamentale per il futuro del basket a Napoli.