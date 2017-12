“Stanze della Luce e dell’Ombra”

di Marco Polito

Il titolo della mostra individua e riassume la tematica di fondo che ha connotato il recente lavoro dell’artista napoletano. Il termine “stanze”, mutuato dall’ambito poetico, fa riferimento ad una serie di opere, che costituiscono le singole unità di un percorso visivo e mentale, linguisticamente nuovo rispetto alla sua produzione precedente. “Stanze” da intendersi come “stazioni”, tappe di un personale itinerario pittorico, ma anche come dimore dell’immaginario, in cui prendono forma i fantasmi privati dell’artista.I lavori sono realizzati con sabbia e colori ad olio, sopra lenzuola rammendate e incollate su tela o compensato, in poche modulazioni cromatiche, per ottenere effetti di opacità o di concentrazione della luce, la quale rimane come catturata nella materia porosa - simile, per consistenza e colore, alle pomici vulcaniche e ai tufi flegrei e vesu-viani - evidenziandone il carattere tellurico.Le toppe, le sarciture, i rammendi, incollati sui supporti e ricoperti di colore dise-gnano in superficie figure di una geometria approssimativa entro spazi vuoti, scenari dell’immaginazione, vibranti partizioni cromatiche, nella convergenza tra elementi ma-teriali, mezzi pittorici o plastici e rimandi simbolici.Scrive Massimo Tartaglione:Completa la mostra l’installazione: una gabbia in ferro a base rettan-golare, all’interno della quale è sospesa la scritta al neon che dà il titolo all’opera.Su un leggio, fissato al di sopra di tale struttura, si apre un libro - il, opera realizzata nel 2010 - riproducente particolari dellaI di Dürer, immagini frammentarie che(Agamben), il genio della creazione artistica, oltreché dei sogni e degli influssi magici, il putto alato della celebre incisione, all’inizio di un percorso di rinasci-ta, di luce che rischiara le tenebre.titolo:Stanze della Luce e dell’Ombraartista:Enzo Paganodurata:6 - 21 dicembre 2017dove:BRAU-Biblioteca di Ricerca Area Umanistica, piazza Bellini 60 - Napoliorario:lunedì - venerdì / ore 9.00-18.30ingresso:liberocatalogo:iemme edizioni - f.to: 13,5x20 - brossura -ISBN 9788899928216 - 32 pagine - 9,00 €