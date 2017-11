Orfani bianchi di Antonio Manzini

di Luidi Alviggi

Luigi Alviggi

Mirta Mitea, personaggio principale di questo libro, è una giovane moldava, tra le migliaia e migliaia provenienti dalle etnie più disparate, giunta in Italia per sopperire a ciò che figli e nipoti, nel bailamme della vita odierna, non sono più in grado di assicurare: l’assistenza a parenti anziani e disabili che si avviano tristemente al traguardo finale.La sua energia vitale è eccezionale e, posta di fronte a un destino crudele, lo affronta con una determinazione di cui ben poche altre sarebbero capaci.Ha dovuto lasciare in patria l’amore più grande, il figlio dodicenne Ilie, affidato alla nonna Tatiana che avrebbe bisogno, forse più di altri, di assistenza nella malferma condizione di salute.È approdata a Roma in una casa dove il primo figlio di Olivia non trova il tempo di passare nemmeno un’ora a settimana con la madre, e il secondo non si vede da tanto che Mirta neppure lo conosce.Ilie non dialoga, ha il cellulare sempre spento, inaridito dall’insuperabile dolore della separazione. Il padre, Adrian, è scomparso non molto dopo la nascita.Elemento di collegamento finisce con l’essere il parroco del piccolo centro, Boris, con lo scambio di una fitta serie di email. Mirta manda a casa i risparmi del sofferto lavoro tramite un corriere, Pavel, buona pasta d’uomo, che nel libro per gradi andrà assumendo la funzione di angelo salvatore.Boris consiglia a Mirta di continuare a spedire email perché quelle almeno Ilie le legge con piacere. Il figlio non perdona alla madre la lontananza senza capire che questa è l’unica soluzione per tirare avanti.A Mirta è rimasto poco altro: la mamma anziana e un’amica Nina che vive a Milano. L’amore è fuggito dalla mente, le rimane solo quello verso Ilie che, come accade in tali casi, assume dimensioni abnormi.Poi un altro trauma. Olivia deve muovere in una casa di riposo perché i figli sono costretti a vendere la casa per guai combinati dal minore, e Mirta finisce in una ditta di pulizie.La quiete della stanza solitaria scompare e deve fittarne una insieme con una peruviana sconosciuta. Nella ditta, tutte donne, un panorama di esistenze sconsolate e un lavoro abbrutente che, oltre a lasciare schiena rotta e piedi gonfi, pare voler spegnere anche gli ultimi sprazzi in un’anima devastata.Se Mirta riesce a tirare avanti è sempre nella speranza di portare il figlio in Italia e arrivare finalmente a un’esistenza appena decente.La vita però continua ad avventarsi contro: la vecchia stufa prende fuoco uccidendo la madre e bruciando la casa. Scrive all’amica Nina mentre, per il funerale, sta tornando a casa ospite gratis sul furgone di Pavel:Alla gioia di riabbracciare il figlio fa da contrappunto il grave problema di dove e con chi lasciarlo. Lo porterebbe con sé ma l’orizzonte è cupo e non sa nemmeno se ritroverà il lavoro.Dopo aver sondato le minime possibilità del posto, Nina suggerisce l’unica alternativa possibile, lasciarlo all’orfanatrofio, l’Internat, i cui ospiti sono detti “orfani bianchi”, figli di famiglie devastate che non possono far altro che ricorrere alla gestione dello Stato che non largheggia in sovvenzioni, dunque luoghi di squallore e sporcizia unici, uguali, se non peggiori, a quelli descritti in tanti racconti ottocenteschi.E la direttrice Ciobanu, pur in fondo non cattiva, non può far altro che indorare tutta la ruggine che viene alla luce nella rapida visita di Mirta e Pavel ai locali dell’Istituto.Ragazzi orfani, non orfani, abbandonati in una solitudine spaventosa, nel migliore dei casi con anziani, senza guida né controllo, e vittime dei soprusi più inqualificabili.In effetti, il narrato è lo specchio di una situazione sociale fuori controllo. Pilastro della deviazione è lo sfruttamento del lavoro straniero, specie se clandestino, e, in questo panorama, l’essere badanti è già condizione privilegiata.Significa essere ospitati in una casa di gente benestante, che ha possibilità di pagare per un’assistenza estranea, avere una stanza propria e, quando dichiarata, godere anche dei benefici di legge.Ben diverso quando si finisce in mani avide che spremono dagli indifesi il massimo possibile, lasciando al lavoratore solo l’indispensabile. Condizioni al limite della sopravvivenza che li rendono spesso vittime di una realtà che li ha travolti in ogni senso. Mirta è, quindi, caduta dalla padella nella brace.Antonio Manzini, attore, sceneggiatore e regista, è più celebre come autore di molti thriller aventi a protagonista il vicequestore Rocco Schiavone, anche in tv in una serie di recente grande successo, impersonato dal bravo Marco Giallini.Dice a proposito di questo libro:E intanto Mirta continua a martellare l’internat con email e telefonate, senza riuscire a parlare con suo figlio ma solo con la Ciobanu che si rifiuta di passarglielo perché ritiene che sentire la madre possa essere un fattore negativo e turbarlo mentre sta cominciando ad ambientarsi.Poi, proprio come il sole si fa strada improvviso in un cielo tempestoso attraverso uno squarcio di nubi gravide di pioggia, ecco che, sempre Pavel, socchiude una strada principesca: un impiego come infermiera-badante in una ricca famiglia del ceto alto cittadino, pagato nientemeno più di duemila euro al mese.Sarebbe il paradiso, e Pavel si è anche preoccupato di procurarle adeguate referenze fittizie. È un balzo verso le stelle ma, per ottenerlo, Mirta per la prima volta nella vita dovrà andare contro i suoi principi di onestà e rigore morale. Una macchia che per non poco turberà l’imprevisto benessere.Lei è solo seconda e davanti ha una prima candidata, russa, più giovane, più bella. Ma lei ha Ilie che aspetta, e non può permettersi di perdere né tempo né l’inarrivabile occasione, una di quelle che non si presentano due volte nella vita. E agisce.Anche la nuova famiglia, come tutte del resto, non è perfetta: la moglie, Valentina, rigida e altezzosa come non mai, che Manzini descrive brevemente ma, nella brevità, con una pennellata d’artista che ce la descrive sin nei minuti dettagli:Il marito Paolo assente, e la controparte, la “mamma”, su una sedia a rotelle muta e con azzurri occhi perforanti. Però Mirta non ha mai avuto visione simile alla stanza che le tocca, nella nuova casa splendida ed enorme.E gli inconvenienti - che la coppia sia assente per un’intera settimana, proprio la prima sua, e che non possa quindi uscire dalla casa per tutto il tempo, o l’intervallo di sole due ore al quale deve attenersi per girare ogni volta la mummia nel letto, oltretutto leggera come un vestito, o il carceriere che tiene sotto controllo ogni sua mossa - appaiono dettagli che impallidiscono a fronte del passato.La vecchia però non risparmia dispetti, facendo bisogni senza avviso, sputando in faccia la pappa che viene imboccata, le medicine, per cui l’inferno ricompare e solo le punizioni messe in pratica da Mirta paiono diradarle. Anche nel paradiso possono esserci diavoli...Sola però proprio non è, c’è anche Filippo, il giardiniere, che però non può entrare in casa, e la donna delle pulizie, Agnese. Eleonora, la mummia, che esce da uno splendido passato di gran classe e ottime frequentazioni, la sente suonare al piano - male, sono anni che non lo fa - e muta atteggiamento.Tanto da arrivare a parlarle e confidare il suo grande segreto per il quale ha bisogno di aiuto esterno. Mirta, in modo inatteso, scopre che la vita, anche nei posti più dorati e inaccessibili, può essere densa di dolore e sofferenza che finiscono col divenire intollerabili.Il cielo torna a rasserenarsi ancora con Pavel che propone di prenderla come segretaria in una ditta di traslochi che sta per aprire con un connazionale. E non basta, dichiara il suo amore, rafforzato dall’offerta di una casa loro, anche per Ilie, parole che la sbilanciano perché riappaiono cose smarrite anche nel pensiero.È un battibecco via email con la Ciobanu a squarciare il velo sul cuore di Mirta e su tante altre cose infami patite. La denuncia di un misfatto sociale al quale, come per tante altre terribili cose dell’oggi, siamo stati tutti assuefatti:Piacevole e scorrevole il registro narrativo del Manzini quanto quello di pochi altri. Se qualcosa si può appuntare, è una qualche inclinazione a eccessi di commiserazione, che porta a far sgorgare lacrime facili in lettori partecipativi.La vicenda ha, però, tratti tristissimi non certo fuori dal comune in esistenze difficili quale quella di Mirta.La vita, quando prende a bersagliare, ci prende gusto, e non sempre arriva a fermarsi dove pur dovrebbe riconoscere un limite. Poi si aggiunge la pochezza mentale dei tanti che troppo spesso non percepiscono i segnali che si vanno addensando sul capo del vicino a minacciare la sua integrità, ed ecco giungere l’inattendibile inatteso.E la povera Mirta, dopo aver affrontato cento problemi e risolto l’incubo costante di avere un guadagno sufficiente per portare Ilie in Italia e ricongiungersi a lui, rimasto solo nella terra lontana, dopo aver riacceso la speranza di abitare una casa normale con il compagno e il figlio amati, ecco che rimane investita da un’onda devastante, simile a quella generata da un gigantesco tsunami, contro la quale è impossibile ogni difesa.CHIARELETTERE, 2016 – pp. 252 - € 16,00