Michela Sabia canta Lady Day

di Adriano Cisternino

Basilicata jazz to jazz. È una serata di chiara impronta lucana quella che presenta il Music Art giovedì 30 (ore 21,30).L'anticipo rispetto al consueto venerdì è chiaramente dettato dalla coincidenza con il big-match calcistico Napoli-Juventus.Sul palco occhi ed orecchie per Michela Sabia, vocalist nata a Venosa, figlia d'arte, che annuncia una serata dal titolo inequivocabile:e Billie non può che essere Billie Holiday di cui due anni fa sono stati celebrati i cento anni dalla nascita.Con la Sabia, sul palco della Torretta, un gruppo di matrice lucana perché Andrea Candela è un pianista di Potenza, Pasquale Fiore, batterista di Grottole (Matera) e Tommaso Scannapieco contrabbassista campano di Salerno, provincia ampiamente confinante con la Basilicata e comunque sede di intense collaborazioni con i musicisti della regione limitrofa.rivela la Sabia che non ha difficoltà ad ammettere:, da cui il titolo del concerto presto sarà anche il titolo del suo secondo disco registrato con la collaborazione, fra gli altri, del sassofonista Scott Hamilton, interprete del mainstream jazz di assoluta statura internazionale.E del jazz tradizionale è interprete anche Michela Sabia che per il suo primo disco,, vanta le note di copertina di Lino Patruno che scrive fra l'altro:Ma per gli appassionati del Music Art la Sabia ha in serbo una performance particolare:, reso celebre da Lady Day, naturalmente, ed il visitatissimodedicato al papà, Antonio (cantante anche lui), che non c'è più.Si preannuncia, insomma, una serata tutta swing con una voce dal mood intenso, che sa dare sempre un'impronta personale a brani passati alla storia con le voci di mostri sacri della canzone in jazz.