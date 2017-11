Per fiori agli altari

di Marco Polito

Imprimendo alle volte sotterranee dell’Ex Lanificio di Porta Capuana una connotazione specifica, ‘’ nasce da un desiderio diverso la città: recuperare un sentire non “”. Un pensiero connesso all’identificazione col “”, col disordine, con una volontà antitetica all’idea finanziaria di “vita igienizzata”.’ è una performance che scaturisce dall’idea di offerta e di igiene. Un’offerta all’invisibilità delle energie più viscerali di Napoli; una città che l’artista, sebbene risieda a Venezia, ama profondamente.Impiegando elementi quotidiani legati all’igiene, all’odore e alla parola, la performance prima, e la mostra poi, vogliono donare allo spettatore degli spunti per scoprire e risvegliare queste “energie” intestine e fortissime nella città di Napoli.tradurranno la poetica dell’artista in immagini evocative ironizzando sull’epoca narcisistica oggi dominante. Un’epoca di oblio. Un’epoca di riproducibilità digitale accelerata.’ è un progettoche nasce dalle ‘’ compiute innele alditerminando poi con l’asportazione di materiali minuti nelIl “resto” delle performance, inteso come parte di un processo più complesso, sarà trasformato nella mostra ‘’.Quest’ultima - installata dall’artista sia all’interno di Spazio NEA che nell’Ex Lanificio - vuole aprire una breccia impiegando scultura e fotografia come strumento autoptico rispetto alla performance.Per l’occasione NEA traslerà la propria sede espositiva all’interno della Galleria Dino Morra Arte Contemporanea, nel complesso dell’ex Lanificio a Napoli in piazza Enrico de Nicola 46;, si articolerà in due diversi volumi e luoghi: Spazio NEA e Galleria Dino Morra Arte Contemporanea. Questo incontro di realtà diverse suggella una collaborazione proficua e duratura tra i due galleristi nel panorama culturale napoletano e non solo.----------------------------(nome minuscolo per volontà dell’artista) nasce a Milano nel 1991. Ha studiato arti visive tra Carrara, Bologna, Barcellona (UB), Venezia (IUAV) e Parigi (Paris8).Ha esposto a Milano (Polifemo) Barcellona (Astillero), Berlino (h28kunstarchiv), Bologna (Questa Cantina), Venezia (Performance Week 14 e Fond. BLM), Parigi (IIC) e Torino (FSRR).È fondatore di Radioborcia presso le residenze di Progettoborca, con il quale, insieme a VirgoFour e Darkish, ha prodotto il vinile "Perpetual Landscape".Il suo primo film, Tre, girato 640x480p, 1080i e Mini DV, dèrive da Milano a Parigi, è stato proiettato in avant-première presso l'IIC di Parigi, l'8 marzo 2016.Con una ricerca che spazia dalla scrittura alla scultura espansa, g. olmo stuppia è intento a portare una sintesi di formule artistiche site specific sulla soglia della crisi. Una delle sue pratiche predilette è quella di spostare l'asse percettivo del reale sulla pratica collettiva come su quella intimamente individuale.‘Progettokoleos’ (progetokoleos.com) e ‘Croccante’ sono gli ultimi progetti - realizzati a Venezia - portati avanti il primo come artista (residenza alla Fond. Bevilacqua BLM 2016) ed il secondo come curatore presso il Sale Docks nel 2017.g. olmo stuppia30 novembre dalle 18:00 alle 22:00Galleria Dino Morra Arte ContemporaneaPiazza Enrico de Nicola, 46 interno ex Lanificio, 59 | Porta Capuana – Napoli3 - 30 dicembre 2017Galleria Dino Morra Arte ContemporaneaPiazza Enrico De Nicola, 46 interno ex Lanificio, 59 | Porta Capuana – Napolimartedì - venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00libero081 18745462Spazio NEAPiazza Bellini 59, Via Costantinopoli 53 - Napolilunedì - domenica dalle 9.00 alle 2.00 amlibero081 18705839 | info@spazionea.it