Lo scatto dopo il rigore fallito

Ecco il “colpo” del fuoriclasse

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 27,11,2017)

Jorginho,brasiliano dello Stato di Santa Catarina, e italiano per la famiglia paterna di Lusiana, salva la partita di Udine. E lo fa con lo scatto di un campione ferito.

Ode stentata, elogio d’affetto, epinicio a denti stretti e carme stiracchiato per questo scricciolo di campione che, visto dagli ultimi posti della Dacia Arena, è proprio un omino, fa stare in ansia, ce la fa?, regge?, sembra così piccolo e magro da fare tenerezza, ma Jorge Luiz Frello Filho, brasiliano dello Stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile, sull’Atlantico, e italiano per la famiglia paterna di Lusiana, in provincia di Vicenza, è tutt’altro che un omino in quei 65 chili di peso-forma e l’1,80 di altezza.A Udine salva una partita che ancora ci chiediamo se il Napoli l’ha giocata, se c’era in campo o se faceva finta d’esserci più per dovere che per piacere.Nel più brutto Napoli della stagione con gambe di cioccolato fuso, teste a bagnomaria e cuori di gomma piuma, Jorginho non si sottrae al pomeriggio friulano di resa condizionata ed eroica fiacchezza, coinvolto nella grande bruttezza di questa fredda domenica di novembre, ma mette a segno un gol che vale la vittoria, se è questo che conta.Giocare bello è facile, vincere è più difficile. Il Napoli vince e il discorso è chiuso.La battuta del calcio di rigore è tipica del pomeriggio di sprofondo azzurro a Udine. Una torta in faccia. Ma Jorgi ha uno dei pochi scatti del match per rimediare e ribattere in gol dopo la respinta di Scuffet. Aveva già infilato cinque rigori senza ambascia ed errori.Il rigore calciato su Scuffet in tuffo era del tutto degno del pomeriggio di totale svaccamento azzurro.Riportando Jorginho in squadra, Sarri ha inserito il pilota automatico. Ma nella perdita totale di ogni automatismo, il pilota è andato in avaria.Più che la “gabbia” preparata da Oddo (Balic in controllo, Barak per il raddoppio, Perica arretrato a schermare l’azzurro), sono stati i compagni ad accrescere il pomeriggio troppo lungo e nero dello stesso Jorginho.Quando ha tentato il lancio risolutore, visto che il tiki-taka non funzionava nella ragnatela udinese, una volta Insigne, più volte Mertens e una volta Callejon, costantemente anticipati dai difensori friulani di ogni continente e nazionalità, si sono sottratti al compito d’essere i terminali decisivi.È dovuto uscire prima della fine cedendo il posto a Diawara (71’). Non il peggiore del Napoli che è stato peggiore in ogni zona, settore e scampolo di gioco.Vogliamo bene a Jorgi e lui a noi (“Voglio restare a Napoli a vita, a Napoli mi diverto”), ma abbiamo stentato a capirne le qualità per questa figura minuta che non ruba l’occhio, ma sa “rubare” le partite, e, accidenti, forse l’abbiamo personalmente scoperto a Milano con la nazionale.A Milano è successo che gioca da titolare dopo che Ventura lo considerava inadatto, “un centromediano metodista che non rientra nel mio modulo”.E la nazionale scopre di avere un regista. Più regista di Verratti che, nel Paris Saint Germain, gioca tra Thiago Motta e Rabiot, è protetto e può fare il bellino e, forse e senza forse, regista non è.La cosa straordinaria nella notte della nazionale è che Jorginho entra e sta in campo con la freddezza di un veterano (26 anni, ma pur sempre un debuttante a tempo pieno in azzurro) e non fa una grinza se i palloni lo scavalcano per gli avventurosi lanci dei difensori Bonucci e Barzagli, mentre nel Napoli è abituato a stare al centro del gioco e a giocare molti palloni.Jorginho non si smonta, non si innervosisce per il gioco scriteriato della nazionale che lo scavalca mentre lui è abile, tra le linee, nel trovare lo spazio senza avversari dove ricevere la palla che nessuno gli affida.A Milano abbiamo capito la grandezza di “Jorgi”, la sua maturità di calciatore, il suo essere campione a dispetto della figura che non conquista, non è alto, non è biondo e non ha gli occhi azzurri.Appena i compagni lo “vedono”, lui lancia Immobile due volte in gol.I cromosomi del calcio (ma si può dire così?) glieli ha trasmessi la madre, Maria Tereza Freitas, di dichiarata passione calcistica, che portava “Jorgi” sulla spiaggia di Imbituba a giocare a pallone, e si sa che, almeno ai vecchi tempi, si imparava a giocare in strada, sui campetti degli oratori e sulle spiagge, territori dove il piede viene “educato” da mille difficoltà.Il padre di discendenza veneta gli avrà trasmesso quel carattere “contadino” dei veneti che è una ricchezza di volontà, tenacia, sacrificio.Lo vorrebbe l’Arsenal e non solo l’Arsenal, ma sta bene al Parco Matarazzo, dove hanno abitato Cavani e Pandev.Ci pare di sentirlo cantare “’o paraviso mio è chistu cca”, lui che, al Palapartenope, al concerto del cantautore colombiano Maluma, la rivelazione 2017 della musica latinoamericana, ha cantato “Oje vita mia”.Guagliò, si’ gruosso! Ma a Udine abbiamo visto la sua controfigura in una squadra di controfiguranti.Reina; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho (71’ Diawara), Hamsik (83’ Rog); Callejon, Mertens, Insigne (77’ Zielinski).Scuffet; Angella (83’ Bajic), Danilo, Samir; Widmer, Fofana (74’ Jankto), Balic, Barak, Adnan; De Paul; Perica (60’ Lasagna).Di Bello (Brindisi).33’ Jorginho.Bologna-Sampdoria 3-0, Chievo-Spal 2-1, Sassuolo-Verona 0-2, Cagliari-Inter 1-3, Genoa-Roma 1-1, Milan-Torino 0-0, Udinese-Napoli 0-1, Lazio-Fiorentina 1-1, Juventus-Crotone 3-0. Lunedì 27: Atalanta-Benevento.Napoli 38; Inter 36; Juventus 34; Roma 31; Lazio 29: Sampdoria 26; Milan, Bologna, Chievo 20; Torino 19; Fiorentina 18; Atalanta 16; Cagliari 15; Udinese e Crotone 12; Sassuolo 11; Spal e Genoa 10; Verona 9, Benevento 0.Roma-Spal, Napoli-Juventus.Torino-Atalanta. Domenica 3: Benevento-Milan, Bologna-Cagliari, Fiorentina-Sassuolo, Inter-Chievo, Sampdoria-Lazio.Crotone-Udinese, Verona-Genoa.